Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру

Александр Егоров покинул пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования, который он занимал с июля этого года. Как известно, ради работы в Российском футбольном союзе ему пришлось завершить судейскую карьеру. Теперь Егоров собирается ее возобновить – в ближайшее время он начнет готовиться к зимним сборам, чтобы сдать все тесты и нормативы.
Сложившуюся ситуацию Александр не комментирует. (Александр БОБРОВ)
Podvodnik
Причина ухода одна. Будогосский. Эта мерзопакостная, коррумпированная личность разваливает судейский корпус.Егоров будучи РУССКИМ, не может видеть всего, что он творит.
19:22
merniloskut
Одно понятно - появятся вакансии...
19:10