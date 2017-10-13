Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру

Александр Егоров покинул пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования, который он занимал с июля этого года. Как известно, ради работы в Российском футбольном союзе ему пришлось завершить судейскую карьеру. Теперь Егоров собирается ее возобновить – в ближайшее время он начнет готовиться к зимним сборам, чтобы сдать все тесты и нормативы.

Сложившуюся ситуацию Александр не комментирует. (Александр БОБРОВ)