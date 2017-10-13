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Егоров ушел из департамента судейства и хочет возобновить карьеру

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Александр Егоров покинул пост заместителя главы департамента судейства и инспектирования, который он занимал с июля этого года. Как известно, ради работы в Российском футбольном союзе ему пришлось завершить судейскую карьеру. Теперь Егоров собирается ее возобновить – в ближайшее время он начнет готовиться к зимним сборам, чтобы сдать все тесты и нормативы.

Сложившуюся ситуацию Александр не комментирует. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Podvodnik

Причина ухода одна. Будогосский. Эта мерзопакостная, коррумпированная личность разваливает судейский корпус.Егоров будучи РУССКИМ, не может видеть всего, что он творит.

19:22

merniloskut

Одно понятно - появятся вакансии...

19:10