Дзюба ответил на критику за гол в матче с "Ахматом"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал эпизод с голом в ворота "Ахмата" в матче 21-го тура чемпионата России (1:0). В концовке матча футболист грозненской команды Олег Иванов перестал играть в мяч у своей штрафной, так как получил повреждение. Футболисты тульского клуба перехватили мяч, продолжив атаку, которая в итоге закончилась голом.

– Прошлый тур для вашей команды выдался скандальным. Как отнеслись к тому, что "Ахмат" обвинил вас в нечестной игре?

– Это не совсем так. Чтобы вы понимали, они (футболисты "Ахмата". – Прим. "СЭ") ударились между собой. Я думаю, что Олегу Иванову показалось, что это сделал игрок "Арсенала", поэтому он приостановился и решил, что судья свистнет и выбьет мяч. Кирилл Комбаров сказал, что он вообще сначала не видел, что соперник упал. Развернулся и только потом заметил. Я вас уверяю, тот же "Ахмат" в подобной ситуации продолжил бы играть. Там было видно, что было столкновение игроков одной команды, уже все рассмотрели.

Давайте теперь каждый раз останавливать, давайте я буду отдавать неточную передачу и говорить, что у меня бок прихватило и буду просить об остановке игры.