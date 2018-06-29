Джон Брэдли: "Головин заиграет в "Челси". Он уже сильнее Фабрегаса"

Комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли прокомментировал для "СЭ" информацию о вероятном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в "Челси". Ранее журналист Calciomercato Маттео Педроси сообщил, что российский хавбек согласился на переезд в Лондон.

– Это потрясающие новости, – начал Брэдли. – Судя по всему, Роман Абрамович сделал верный выбор. Не могу дождаться того, как увижу Головина на английских полях.

– Вы говорили, что Головину лучше начать с клуба помельче. Будет ли он играть в "Челси"?

– Я говорил это несколько месяцев назад, но даже за столь короткое время Головин заметно вырос. Конечно, молодому футболисту важна игровая практика, и, я надеюсь, "Челси" собирается его купить не для того, чтобы сразу отдать в аренду.

– Головин готов играть в стартовом составе топ-клуба?

– Конечно! У него для этого есть все. А именно "Челси" Головин нужен, потому что команда стала слишком зависима от Азара. "Челси" в последнем сезоне явно сдал в креативности, потому что звезда Фабрегаса угасает.

– Головин сильнее Фабрегаса?

– Это очень легкий вопрос. Лучшие дни Сеска позади. И если Головин перейдет в "Челси", то может даже превзойти Фабрегаса в его лучшие годы.

– Скорее всего, "Челси" возглавит Маурицио Сарри. Подходящий тренер для Головина?

– Сарри умеет работать с атакующими игроками, видит в них то, чего не видят другие – вспомните, как он ловко превратил Мертенса из полузащитника в центрального нападающего. Я думаю, что "Челси" и Сарри – идеальный выбор для Головина. (Гоша ЧЕРНОВ)