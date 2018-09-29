Джикия рассказал о разговоре с Каррерой по поводу Глушакова и Ещенко

Защитник "Спартака" Георгий Джикия перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Ростовом" в интервью "СЭ" признался, что команда обсуждала с главным тренером Массимо Каррерой ситуацию с Денисом Глушаковым​ и Андреем Ещенко. Известный болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков, после чего были отстранены от команды.

– Как тему с лайками обсуждала команда?

– Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову.

– Вы как?

– Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на "Спартак" так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана. Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня.

– Команда пыталась убедить Массимо, что все случайно получилось?

– Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный. Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в Инстаграме и, даже не читая… Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о "Спартаке" столько, сколько в школе не читал за 11 лет. А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из Инстаграма. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Джикии