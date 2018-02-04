Друг Вернблума: "Понтус скорее выберет место потеплее, чем вернется в "Гетеборг"

Нападающий "Гетеборга" Тобиас Хюсен, который является другом полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, сомневается в том, что хавбек вернется в Швецию. Ранее спортивный директор шведского клуба Матс Грен рассказал о диалоге с игроком армейцев.

- Я не думаю, что об этом стоит много говорить, - цитирует Fotbolls Kanalen Хюсена. - Он находится в прекрасной форме, не думаю, что пришло время возвращаться домой. Он продолжает выступать на высоком уровне несколько лет подряд. Он скорее выберет место потеплее, чем вернется в "Гетеборг", чтобы завершить карьеру.

Напомним, контракт Вернблума с ЦСКА истекает летом 2018 года. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" выразил надежду, что клуб продлит контракт с Вернблумом. Однако он признал, что в этом вопросе существуют определенные трудности.