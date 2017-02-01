Дмитрий Шляхтин: "Маргасов планирует перейти в "Локо". Его заменит Юра Борзаковский"

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов", президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию "СЭ" о том, что защитник самарцев Тимофей Маргасов близок к переходу в "Локомотив". Также Шляхтин сообщил, что между клубом и "Сент-Этьеном" нет конфликта по теме перехода полузащитника Йоана Молло в "Зенит".

– Тимофей Маргасов действительно планирует перейти в "Локомотив", – сказал Шляхтин. – Кто его заменит? Юра Борзаковский (олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике. - Прим. "СЭ") согласился, он сыграет на позиции Маргасова (смеется)!

– Молло перешел в "Зенит", в связи с чем возникла конфликтная ситуация с "Сент-Этьеном". Удалось ли ее разрешить?

– Никакого конфликта нет. (Любовь КОНЯЕВА)

Мутко считает, что трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола