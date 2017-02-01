Дмитрий Шляхтин: "Маргасов планирует перейти в "Локо". Его заменит Юра Борзаковский"

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов", президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подтвердил информацию "СЭ" о том, что защитник самарцев Тимофей Маргасов близок к переходу в "Локомотив". Также Шляхтин сообщил, что между клубом и "Сент-Этьеном" нет конфликта по теме перехода полузащитника Йоана Молло в "Зенит".
– Тимофей Маргасов действительно планирует перейти в "Локомотив", – сказал Шляхтин. – Кто его заменит? Юра Борзаковский (олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике. - Прим. "СЭ") согласился, он сыграет на позиции Маргасова (смеется)!
– Молло перешел в "Зенит", в связи с чем возникла конфликтная ситуация с "Сент-Этьеном". Удалось ли ее разрешить?
– Никакого конфликта нет. (Любовь КОНЯЕВА)
Мутко считает, что трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола
Levbereg
Тогда Борзаковского в нападение, а сборную Дагестана по борьбе без правил на остальные позиции. Шутник Шляхтин. Мог бы тогда сказать, что Серхио Рамос из Реала решил перейти в Крылья, так как давно планировал жить в прекрасной Самаре. Так как ему Мадрид надоел. Вот это было бы интересно.
17:34 1 февраля
EVIL915
вместо двух - три российских паспорта!
17:18 1 февраля
EVIL915
акробат---ай, какая шутка. кто играть то будет? 17:13 /// Шляхтин с Шашковым - в полузащите (вместо Молло и Ибры), ну а Меркушкин - вместо Маргасова...
17:16 1 февраля
акробат
ай, какая шутка. кто играть то будет?
17:13 1 февраля