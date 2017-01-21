17:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мутко считает, что трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

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Президент РФС Виталий Мутко выразил опасения по поводу ситуации с трансфером Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит". Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время как, по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.

- Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего, - цитирует ТАСС Мутко. - А если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола.

"Крылья" выкупили контракт Молло в августе 2016 года, а в "Зенит" он перешел этой зимой. Всего в самарском клубе с лета 2015 года Молло провел 38 матчей и забил 5 голов.

Дмитрий Шляхтин: "Пусть "Сент-Этьен жалуется, мы могли продать Молло за 1 доллар" //
Дмитрий Шляхтин: "Сколько "Крылья" заработали на Молло и Цаллагове? Деньги любят тишину"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3960593

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КОММЕНТАРИИ (17)
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alexniko77

иди допингом и защитой наших атлетов занимайся, а с трансферами клубы разберутся без тебя

19:15

andreichf

в России есть футбол?

19:11

Michaell

Вопросы то не к господам из Зенита, а к руководству КС.

19:05

Верю в Крылья

Явку с повинной надо организовать......кто первый?

18:45

shpasic

главное, что Луиса Адриано бесплатно взяли - там-то точно всё чисто)

18:43

Доктор Мясо

А что, господ из Зенита волнует имидж нашего футбола? Им бы загрести побольше!

18:42

Проба положительна

Да всё честно!!! Никто ж всё равно не узнает..

18:31

kingarthur

когда уже этот Мордор дисквалифицируют лет на 100 с распил-ареной, это реально какое-то проклятие, как же очистится российский футбол без этого дерьма

18:20

Крос

lёbenicht, а Корниленко-то ты чего сюда приписал? Там, наоборот, Адвокат был недоволен, что за него, по-моему, 2 млн заплатили. Можно было взять бесплатно. Там были какие-то долги по зарплате перед ним.

18:18

Крос

Peaл уже подавал в суд. И что? Всё признали нормальным

18:14

lёbenicht

Корниенко, Новосельцев, Моло... Зенит - это диагноз. Опухоль на теле росфутбола.

18:10

Жорик Вартанов

Vedi Ванька это внутренняя кухня , а Молло ФИФА . Чистка в КС будет показная перед домашним ЧМ______________ то есть внутри можно делать все что угодно? и почему именно КС будут отвечать? Зенит ни за что не согласится озвучивать уменьшенную сумму без собственной выгоды

18:09

kupchinospb

вот уж точно где уместна поговорка : в чужом глазу соринку увижу , в своём слона не разгляжу

18:08

kupchinospb

вот уж точно где уместна поговорка : в чужом глазу соринлу увижу , в своём слона не разгляжу

18:06

Болела_23

Почему-то я уверен,что нахимичили.

18:02

Vedi

Ванька это внутренняя кухня , а Молло ФИФА . Чистка в КС будет показная перед домашним ЧМ

17:51

King's Bounty IIII

Так Ваньку за 8 млн руб купили тут дое некому !

17:28

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