Мутко считает, что трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

Президент РФС Виталий Мутко выразил опасения по поводу ситуации с трансфером Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит". Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время как, по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.

- Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего, - цитирует ТАСС Мутко. - А если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола.

"Крылья" выкупили контракт Молло в августе 2016 года, а в "Зенит" он перешел этой зимой. Всего в самарском клубе с лета 2015 года Молло провел 38 матчей и забил 5 голов.

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