Мутко считает, что трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

Президент РФС Виталий Мутко выразил опасения по поводу ситуации с трансфером Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит". Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время как, по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.
- Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего, - цитирует ТАСС Мутко. - А если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола.
"Крылья" выкупили контракт Молло в августе 2016 года, а в "Зенит" он перешел этой зимой. Всего в самарском клубе с лета 2015 года Молло провел 38 матчей и забил 5 голов.
Дмитрий Шляхтин: "Пусть "Сент-Этьен жалуется, мы могли продать Молло за 1 доллар" //
Дмитрий Шляхтин: "Сколько "Крылья" заработали на Молло и Цаллагове? Деньги любят тишину"
alexniko77
иди допингом и защитой наших атлетов занимайся, а с трансферами клубы разберутся без тебя
19:15
andreichf
в России есть футбол?
19:11
Michaell
Вопросы то не к господам из Зенита, а к руководству КС.
19:05
Верю в Крылья
Явку с повинной надо организовать......кто первый?
18:45
shpasic
главное, что Луиса Адриано бесплатно взяли - там-то точно всё чисто)
18:43
Доктор Мясо
А что, господ из Зенита волнует имидж нашего футбола? Им бы загрести побольше!
18:42
Проба положительна
Да всё честно!!! Никто ж всё равно не узнает..
18:31
kingarthur
когда уже этот Мордор дисквалифицируют лет на 100 с распил-ареной, это реально какое-то проклятие, как же очистится российский футбол без этого дерьма
18:20
Крос
lёbenicht, а Корниленко-то ты чего сюда приписал? Там, наоборот, Адвокат был недоволен, что за него, по-моему, 2 млн заплатили. Можно было взять бесплатно. Там были какие-то долги по зарплате перед ним.
18:18
Крос
Peaл уже подавал в суд. И что? Всё признали нормальным
18:14
lёbenicht
Корниенко, Новосельцев, Моло... Зенит - это диагноз. Опухоль на теле росфутбола.
18:10
Жорик Вартанов
Vedi Ванька это внутренняя кухня , а Молло ФИФА . Чистка в КС будет показная перед домашним ЧМ______________ то есть внутри можно делать все что угодно? и почему именно КС будут отвечать? Зенит ни за что не согласится озвучивать уменьшенную сумму без собственной выгоды
18:09
kupchinospb
вот уж точно где уместна поговорка : в чужом глазу соринку увижу , в своём слона не разгляжу
18:08
kupchinospb
вот уж точно где уместна поговорка : в чужом глазу соринлу увижу , в своём слона не разгляжу
18:06
Болела_23
Почему-то я уверен,что нахимичили.
18:02
Vedi
Ванька это внутренняя кухня , а Молло ФИФА . Чистка в КС будет показная перед домашним ЧМ
17:51
King's Bounty IIII
Так Ваньку за 8 млн руб купили тут дое некому !
17:28