"Сент-Этьен" может пожаловаться в ФИФА по поводу суммы трансфера Молло в "Зенит"

"Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит", сообщает butfootballclub.fr. "Сент-Этьен" по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 - 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся "Зениту" в 3,2 миллиона. Таким образом, "Сент-Этьену" причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч.
Молло защищал цвета "Крыльев" с начала прошлого сезона, однако самарцы выкупили права на него только минувшим летом. В текущем чемпионате на его счету 12 матчей, 5 голов и 3 передачи.
Дмитрий Шляхтин: "Сколько "Крылья" заработали на Молло и Цаллагове? Деньги любят тишину"
васятка
Xen1um Буква Ё, а больше ты не на что и не способен, ничтожество позорное. 21:59 Способен еще об Анджелине Джолли в туалете мечтать,а вот вспомнить про скандалы в италии,как за бугром налоговая за футболистами бегает,как директоров клубов сажают,это нет.
22:03
Der schwein
Французы перебьются! Государственному клубу просто нужны деньги на капитальный ремонт космодрома-стадиона )
22:00
Xen1um
Буква Ё, а больше ты не на что и не способен, ничтожество позорное.
21:59
shpasic
ахахахаха!!)) пусть ещё в Спортлото напишут!))))))
21:59
Буква Ё
Типичное поведение русских. Врать, мухлевать, жульничать, подтасовывать - лишь бы честно не жить. Что на выборах, что в бизнесе... Позорный футбол, позорная страна
21:55
Генерал 123
А где доказательства? - спросили русские. )))))))))))))))))))))
21:54
Vlаdimir
Французов "кинули"!
21:50