"Сент-Этьен" может пожаловаться в ФИФА по поводу суммы трансфера Молло в "Зенит"

"Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит", сообщает butfootballclub.fr. "Сент-Этьен" по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 - 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся "Зениту" в 3,2 миллиона. Таким образом, "Сент-Этьену" причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч.

Молло защищал цвета "Крыльев" с начала прошлого сезона, однако самарцы выкупили права на него только минувшим летом. В текущем чемпионате на его счету 12 матчей, 5 голов и 3 передачи.

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