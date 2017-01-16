21:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Сент-Этьен" может пожаловаться в ФИФА по поводу суммы трансфера Молло в "Зенит"

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"Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу ситуации с трансфером полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит", сообщает butfootballclub.fr. "Сент-Этьен" по контракту должен был получить 50 процентов от суммы трансфера. Молло по оценкам французских СМИ стоил в районе 2,5 - 3 миллионов евро, а по информации клуба хавбек обошелся "Зениту" в 3,2 миллиона. Таким образом, "Сент-Этьену" причиталось 1,6 миллиона, однако он получил лишь 250 тысяч евро, поскольку официально сделка была оценена в 500 тысяч. 

Молло защищал цвета "Крыльев" с начала прошлого сезона, однако самарцы выкупили права на него только минувшим летом. В текущем чемпионате на его счету 12 матчей, 5 голов и 3 передачи.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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васятка

Xen1um Буква Ё, а больше ты не на что и не способен, ничтожество позорное. 21:59 Способен еще об Анджелине Джолли в туалете мечтать,а вот вспомнить про скандалы в италии,как за бугром налоговая за футболистами бегает,как директоров клубов сажают,это нет.

22:03

Der schwein

Французы перебьются! Государственному клубу просто нужны деньги на капитальный ремонт космодрома-стадиона )

22:00

Xen1um

Буква Ё, а больше ты не на что и не способен, ничтожество позорное.

21:59

shpasic

ахахахаха!!)) пусть ещё в Спортлото напишут!))))))

21:59

Буква Ё

Типичное поведение русских. Врать, мухлевать, жульничать, подтасовывать - лишь бы честно не жить. Что на выборах, что в бизнесе... Позорный футбол, позорная страна

21:55

Генерал 123

А где доказательства? - спросили русские. )))))))))))))))))))))

21:54

Vlаdimir

Французов "кинули"!

21:50

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