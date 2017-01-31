Кухарчик не перейдет в "Локо", Маргасов обойдется клубу в 250 тысяч евро

Трансфер 25-летнего нападающего "Легии" Михала Кухарчика в "Локомотив" сорвался. Ранее польский портал przegladsportowy.pl сообщал о том, что переход игрока обойдется железнодорожникам в 1,4 миллиона евро.
Вероятность же другого трансфера, защитника "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова, весьма велика – у игрока летом заканчивается контракт с самарцами. Сумма трансфера составит 250 тысяч евро – такая сумма прописана в договоре футболиста.
Маргасов пришел в самарский клуб прошлым летом на правах свободного агента, и в осенней части сезона провел за самарцев 5 матчей в чемпионате. (Сергей ЕГОРОВ)
serezhafedorov2018
Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой - http://1tv-zdorovya.blogspot.com бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
03:46
Басист
Маргасов хорош. Жаль, что из Ростова ушел.
23:35 31 января