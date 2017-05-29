Дмитрий Селюк: "Витинью догнал Траоре по голам. Только он стоил 9 миллионов"

Дмитрий Селюк, представитель нападающего Ласина Траоре, права на которого принадлежат "Монако", рассказал, где может продолжить карьеру его клиент. В первой части сезона ивуариец на правах аренды выступал за ЦСКА, во второй - в хихонском "Спортинге".

- Какова судьба Траоре? Где он продолжит карьеру? - вопрос Селюку.

- Его аренда в Хихоне закончилась. У него еще два года контракта с "Монако". Посмотрим, что будет дальше. Безусловно, Фалькао точно менять не будут. Мбаппе тоже остается. Так что будем смотреть, решать.

- Вы как-то сказали: "Пусть Витинью и Чалов еще забьют столько же, сколько Траоре в первой части сезона за ЦСКА" В итоге и бразилец, и россиянин повторили показатель ивуарийца.

- Что ж, молодцы, что повторили. Догнали. Но ведь не перегнали. Правда, Витинью стоит 8 или 9 миллионов. А Траоре достался ЦСКА бесплатно. И, образно говоря, Витинью еще надо отработать те деньги. Так что Траоре никто не опередил. А уж про Оланаре я молчу.

- Зато Чалов преобразился.

- Против Чалова я вообще никогда ничего не имел. Я всегда говорил, что нужно привлекать молодежь, давать ей шанс. Просто такого высокого форварда, как Траоре, нужно правильно использовать. Я ни в коем случае не упрекаю Слуцкого. Но вы же помните, что и Еременко, и Дзагоев отсутствовали. Игра армейцев сводилась к навесам на Ласину, вокруг которого стояло три человека…

- Траоре, по-вашему, помог ЦСКА?

- Он внес свою лепту и тоже помог армейцам попасть в Лигу чемпионов. Считаю, ему можно сказать "спасибо". Он забил шесть голов, вошел в историю, забив первый мяч в истории новой арены. Возможно, если он остался в ЦСКА, то тот же Чалов забил бы больше. Ласина на себя оттягивал защитников, освобождались зоны, куда вбегал молодой парень. Другое дело, что уже возвращался Витинью, армейцы решили приобрести Оланаре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)