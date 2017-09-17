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17:19 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Спартак" деградирует. Надо убирать Карреру, как и часть футболистов"

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Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал "Спартак" за неудачную игру в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2). В частности, Селюка возмутили слова главного тренера клуба Массимо Карреры ("Что произошло? Спросите у игроков").

"Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. "Спартак" деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. "Спартаку" надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства. 

"Спартаку" надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть", - написал Селюк в своем Твиттере.

Дополнительная информация

https://twitter.com/dmitriseluk

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Evgenn177

ЯЯ у него взять7)))

18:24

баламошка

Хочет кого-то впарить Спартуку)

18:20

Al Rains

С федуном ещё 20 лет обеспечено, тем более в этом году ржд "попросил" привелегий))

18:16

sergey485

Правильнее так : НЕизвестный российский агент

18:14

oleg.bob

Селюка надо выгонять, а не Карреру! Просто беда, что такие люди высказываются на всю страну!

18:06

triumfator

Рома по сравнению с Денисом просто ягнёнок - "весь спам до основания мы разрушим..."

17:52

Alexthegreat31

Уберите итальянский табор во главе с карьерой!!! Срочно!!

17:49

waleriy

Если Карреру выгонять , то вместе с ним надо выгонять глушакова и комбатова- основных зачинщиков всей этой смуты. Оставить Промеса Джикию Реброва , иожет быть Самедова, остальных на усмотрение нового тренера или Кмрреры. Молодежи дешевой много - пускай играют , как у коней. Не хотят ,то скатертью дорога. А нянчиться тут нельзя , себе только хуже.

17:47

triumfator

Приятно читать такие новости про секту! Спасибо Тосно!!!

17:45

shpasic

крушение Русского Реала.

17:43

kim-1965

Странный персонаж. Агент без лицензии.

17:39

glass99

Траоре, только Траоре))

17:36

glass99

Да, опередили, только хотел про Траоре сказать))))))))))))))))

17:34

Esperanza60

Вообще-то я не болельщик "Спартака", но таких типов как Селюк надо держать подальше от футбола.

17:34

БобровФан

Конечно, убрать Карреру, купить Конте или Зидана, а если через год успеха не будет, и этих к ногтю! Да чего там, за каждую неудачную игру увольнять любого. Интересно, а у уважаемого Дм.Селюка были черные пятна в карьере? Он не перестал от этого быть агентом? Хорошо, что он не тренер, а то бы каждый год искал работу. Неоднозначный товарищ Сталин говаривал: других футболистов /тренеров у меня для вас нет. Придется Дм.Селюку потерпеть.

17:34

Кромола

Не сомневаюсь,что у Селюка уже приготовлен список игроков,взамен тех кого надо выгнать из Спартака.Уж они точно соответствуют чемпионским требованиям.

17:28