Дмитрий Селюк: "Спартак" деградирует. Надо убирать Карреру, как и часть футболистов"

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал "Спартак" за неудачную игру в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2). В частности, Селюка возмутили слова главного тренера клуба Массимо Карреры ("Что произошло? Спросите у игроков").

"Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. "Спартак" деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. "Спартаку" надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.

"Спартаку" надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть", - написал Селюк в своем Твиттере.