Дмитрий Селюк: "Спартак" деградирует. Надо убирать Карреру, как и часть футболистов"

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал "Спартак" за неудачную игру в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2). В частности, Селюка возмутили слова главного тренера клуба Массимо Карреры ("Что произошло? Спросите у игроков").
"Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. "Спартак" деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. "Спартаку" надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.
"Спартаку" надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть", - написал Селюк в своем Твиттере.
Evgenn177
ЯЯ у него взять7)))
18:24
баламошка
Хочет кого-то впарить Спартуку)
18:20
Al Rains
С федуном ещё 20 лет обеспечено, тем более в этом году ржд "попросил" привелегий))
18:16
sergey485
Правильнее так : НЕизвестный российский агент
18:14
oleg.bob
Селюка надо выгонять, а не Карреру! Просто беда, что такие люди высказываются на всю страну!
18:06
triumfator
Рома по сравнению с Денисом просто ягнёнок - "весь спам до основания мы разрушим..."
17:52
Alexthegreat31
Уберите итальянский табор во главе с карьерой!!! Срочно!!
17:49
waleriy
Если Карреру выгонять , то вместе с ним надо выгонять глушакова и комбатова- основных зачинщиков всей этой смуты. Оставить Промеса Джикию Реброва , иожет быть Самедова, остальных на усмотрение нового тренера или Кмрреры. Молодежи дешевой много - пускай играют , как у коней. Не хотят ,то скатертью дорога. А нянчиться тут нельзя , себе только хуже.
17:47
triumfator
Приятно читать такие новости про секту! Спасибо Тосно!!!
17:45
shpasic
крушение Русского Реала.
17:43
kim-1965
Странный персонаж. Агент без лицензии.
17:39
glass99
Траоре, только Траоре))
17:36
glass99
Да, опередили, только хотел про Траоре сказать))))))))))))))))
17:34
Esperanza60
Вообще-то я не болельщик "Спартака", но таких типов как Селюк надо держать подальше от футбола.
17:34
БобровФан
Конечно, убрать Карреру, купить Конте или Зидана, а если через год успеха не будет, и этих к ногтю! Да чего там, за каждую неудачную игру увольнять любого. Интересно, а у уважаемого Дм.Селюка были черные пятна в карьере? Он не перестал от этого быть агентом? Хорошо, что он не тренер, а то бы каждый год искал работу. Неоднозначный товарищ Сталин говаривал: других футболистов /тренеров у меня для вас нет. Придется Дм.Селюку потерпеть.
17:34
Кромола
Не сомневаюсь,что у Селюка уже приготовлен список игроков,взамен тех кого надо выгнать из Спартака.Уж они точно соответствуют чемпионским требованиям.
17:28