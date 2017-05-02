14:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Краснодар" хочет продать Каборе? Клуб собрался в ФНЛ"?

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Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал информацию о том, что летом "быки" постараются расстаться с футболистом.

– У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет? "Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет, – заявил Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Краснодар" летом постарается продать Каборе

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КОММЕНТАРИИ (5)
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DMisha4

Неужели наши клубы учатся правильно работать на трансферном рынке, продавать подороже и покупать вместо "незаменимых" отличных игроков с финансовой выгодой для себя?

14:40

Уралмашевец

Селюк - дебил.

14:38

Vamphyri

уберите его уже хоть куда-нибудь. Я про Селюка. Футболисты у него все третьесортные, кроме Туре.

14:29

Никто, кроме нас!

Что, финансовое положение Димы может пошатнуться? Опять придётся куда то пристраивать великого игрока?

14:23

баламошка

Краснодару надо Селюка куда-нибудь продать.

14:17