Дмитрий Селюк: "Краснодар" хочет продать Каборе? Клуб собрался в ФНЛ"?

Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал информацию о том, что летом "быки" постараются расстаться с футболистом.

– У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет? "Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет, – заявил Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Краснодар" летом постарается продать Каборе