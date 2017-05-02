Дмитрий Селюк: "Краснодар" хочет продать Каборе? Клуб собрался в ФНЛ"?

Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал информацию о том, что летом "быки" постараются расстаться с футболистом.
– У меня такой информации нет. А куда они хотят его продать? И если хотят продать, то кто у них играть будет? "Краснодар" собрался в ФНЛ, что ли? Ну это образно, конечно. Но без Каборе в призовой тройке "Краснодара" точно не будет, – заявил Селюк. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
DMisha4
Неужели наши клубы учатся правильно работать на трансферном рынке, продавать подороже и покупать вместо "незаменимых" отличных игроков с финансовой выгодой для себя?
14:40
Уралмашевец
Селюк - дебил.
14:38
Vamphyri
уберите его уже хоть куда-нибудь. Я про Селюка. Футболисты у него все третьесортные, кроме Туре.
14:29
Никто, кроме нас!
Что, финансовое положение Димы может пошатнуться? Опять придётся куда то пристраивать великого игрока?
14:23
баламошка
Краснодару надо Селюка куда-нибудь продать.
14:17