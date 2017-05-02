"Краснодар" летом постарается продать Каборе

По информации "СЭ", "Краснодар" планирует расстаться в летнее трансферное окно с несколькими игроками, в числе которых опорный полузащитник Шарль Каборе. "Быки" уверены, что сейчас они могут выручить за 29-летнего буркинийца максимально возможные деньги.

Практически решенным вопросом является расставание с нападающим Вандерсоном.

Шарль Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года (с 2015 играл в команде на правах аренды). Вандерсон играет за "быков" с 2012 года. В 102 матчах за клуб он забил 30 мячей.