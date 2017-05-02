"Краснодар" летом постарается продать Каборе

По информации "СЭ", "Краснодар" планирует расстаться в летнее трансферное окно с несколькими игроками, в числе которых опорный полузащитник Шарль Каборе. "Быки" уверены, что сейчас они могут выручить за 29-летнего буркинийца максимально возможные деньги.
Практически решенным вопросом является расставание с нападающим Вандерсоном.
Шарль Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года (с 2015 играл в команде на правах аренды). Вандерсон играет за "быков" с 2012 года. В 102 матчах за клуб он забил 30 мячей.
Valdemarson
Галицкий удивит новыми приобретениями?
14:11
LAVROM
По Каборе да, странное решение. Игрок добротный по меркам РФПЛ. По ходу в Магнитах продажи упали.
14:02
karwin
pussykitty______ Да уж, логики в этом трансфере не вижу, как и в продаже Вандерсона.
14:01
pussykitty
Странная продажа. Каборе для Краснодара, как Канте для Челси. Столько полезной работы выполняет, вполне на уровне 2-3 года отыграл бы. Впрочем Шалимов не перестает удивлять
13:55