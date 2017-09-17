Дмитрий Селюк: "Если Каррера не понимает, что происходит, он должен написать заявление об уходе"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что в "Спартаке" давно наблюдаются проблемы. По его мнению, многое показала игра в Лиге чемпионов против "Марибора" (1:1).

– В чем сейчас проблемы красно-белых?

– А эти проблемы появились уже давно. Надеялся, что они уже решены, ведь в прошлом сезоне команда рассталась с футболистами, которые не соответствовали требуемому уровню. Думал, что дело пошло на очищение.

В "Спартаке" сейчас нет единства между тренером и командой. Игра с "Марибором" многое показала. Случайная замена Промеса показательна. Сегодня мы увидели, как команда-чемпион, выигрывая 2:0 у аутсайдера и находясь в большинстве, в конечном итоге получает ничью. После этого матча Каррера, на вопрос журналиста о том, что происходит, заявил: спросите у футболистов. Такого еще не видел! Если Каррера сам не понимает, что происходит, он должен сам написать заявление об уходе. Действительно, что-то происходит и Каррера не может контролировать ситуацию, в команде есть группа футболистов, которая делает это в большей степени, чем главный тренер. И когда эта группа хочет, она может слить тренера. В первую очередь надо избавиться от футболистов, которые...

– Мутят воду?

– Да. Однозначно в команде есть игроки, которые, как минимум, не согласны с Каррерой. Не знаю, может, они и правы, и тренер как-то неправильно себя ведет, но то, что между Массимо и игроками нет единства, видно и по телевизору. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Селюка