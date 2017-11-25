Дмитрий Парфенов: "Ребята сыграли за Бесчастных и Щербака"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 18-го тура чемпионата России против"Арсенала" (3:2) отметил, что подопечные сыграли за ушедних на днях тренеров – Владимира Щербака и Владимира Бесчастных.

– Очередной искрометный матч, важные три очка, что тут кривить душой – сказал Парфенов. – Простые ошибки делаем из-за того, что есть давление на игроков. Последние два матча получились не очень в плане результата и игры в обороне. Важно было вернуться с терпением, самоотдачей. Мы вернулись, терпели и футбольный бог нас вознаградил. Ребята молодцы, они до конца верили в победу и не опустили руки.

– Ранее "Тосно" покинули помощники Парфенова Владимир Щербак и Владимир Бесчастных. Как это повлияло на игру?

– Ребята как раз и сыграли за этих двух тренеров, которые вложили в них душу. За это им благодарность. (Сергей ЯРЕМЕНКО)