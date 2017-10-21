Дмитрий Хохлов: "Доволен результатом матча с "Рубином"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов подчеркнул, что ничья в матче 14-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) – не самый плохой результат. Также специалист высоко оценил игру вратаря Антона Шунина.

– Не самый плохой результат – увезти одно очко из Казани. При чем у "Рубина" были явные моменты, но нас выручил Шунин, – сказал Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол". – Не буду скрывать, что доволен.

Второй тайм в более атакующей манере провел соперник. Наши игроки подустали, плюс вышел свежий Азмун, который великолепно открывается. Не скажу, что "Динамо" потеряло концентрацию. Но мы подустали.