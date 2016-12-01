16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Булыкин: "Если букмекеры обратятся в РФПЛ по поводу матча "Урал" – "Ростов", то комиссия соберется вновь"

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, входивший в комиссию по рассмотрению матча "Урал""Терек", прокомментировал появившуюся информацию о том, что встреча 16-го тура чемпионата России "Урал""Ростов" (1:0) носила договорной характер.

– Если у букмекеров будут признаки того, что матч мог быть договорным, и они пришлют документы в РФПЛ, то комиссия соберется вновь. Она и даст свою оценку, – сказал Булыкин.

– Для вас фаворит матча, в котором одна из команд выставляет второй состав, очевиден?

– Да. Думаю, так считают и люди, кто делает ставки. (Сергей АСТАХОВ)

результаты опроса
18800 чел.
Повлияло ли судейство на ход матча "Терек" - "Спартак"?
Да, не в пользу "Терека"
23.6%
Да, не в пользу "Спартака"
4.1%
Нет, судья ошибался в обе стороны
28.3%
Нет, судья отработал хорошо
44.0%
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Дмитрий Булыкин: "Если букмекеры обратятся в РФПЛ по поводу матча "Урал" – "Ростов", то комиссия соберется вновь"______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ КОМИССИЯ ПО ПРОЕДАНИЮ ДЕНЕГ ДАВНО ПОРА РАСФОРМИРОВАТЬ!!! Булыкин вроде большой мальчик и должен понимать, что Ростов готовится к ЛЧ, и это непонятно только идиотам из Букмекерской канторы)))

17:39

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