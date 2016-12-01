Дмитрий Булыкин: "Если букмекеры обратятся в РФПЛ по поводу матча "Урал" – "Ростов", то комиссия соберется вновь"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, входивший в комиссию по рассмотрению матча "Урал" – "Терек", прокомментировал появившуюся информацию о том, что встреча 16-го тура чемпионата России "Урал" – "Ростов" (1:0) носила договорной характер.

– Если у букмекеров будут признаки того, что матч мог быть договорным, и они пришлют документы в РФПЛ, то комиссия соберется вновь. Она и даст свою оценку, – сказал Булыкин.

– Для вас фаворит матча, в котором одна из команд выставляет второй состав, очевиден?

– Да. Думаю, так считают и люди, кто делает ставки. (Сергей АСТАХОВ)