Директор "Тосно": "Долги? А у кого их нет? У "Зенита" и "Спартака"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил "СЭ", что пока у него нет точно информации о том, что игроки команды бастуют из-за задолженностей.
– Пока у меня нет информации, что игроки бастуют, - сказал Хоменко. - Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет? У "Зенита" и "Спартака", плюс "Краснодар". У остальных так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идет не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер. Поймите, я не нахожусь в Турции, в ближайшее время ситуация прояснится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Глава профсоюза: "Футболисты "Тосно" приостановили деятельность из-за долгов, на следующей неделе будет ясность"
Старый болельщик Динамо
трое внизу в комментариях пишите не понятно о чём. Приняли что на грудь вечером. Речь -то идёт о том, что без государственных денег футбол загнётся вскорости, как и весь спорт. Газпром , федун кто там ещё денежки то сосут государственые, народные, из недр российских. А не пора ли этими делами заняться соответствующим органам. Стржалковский уже начал - ждём новостей.
22:41
баламошка
aleksart-spb нефть тоже народное достояние ,до сих федунодинтрофеич их будет разбазаривать!)/////У немытых воров монополия на газ, а вот нефтей всяких, включая Лукойл, дофига. Всевышний велел делиться. Пусть Газпром 50% своих денег отдаёт бабушкам, 49% Спартаку, 0,99% Зениту и 0,01% баламошке. Уверен, что так будет по справедливости. Имхо.
22:36
aleksart-spb
нефть тоже народное достояние ,до сих федунодинтрофеич их будет разбазаривать!)
22:31
aleksart-spb
баламошка ,аяя как не красиво !сектанты что тут сказать)
22:29
баламошка
Про немытых газанутых баклашек он правильно заметил, а вот про Спартак - нет. Все должны Спартаку, особенно кони, за то, что позволяем им иногда выиграть чемпионат, чтоб они с горя не свихнулись)
22:18