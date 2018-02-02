Директор "Тосно": "Долги? А у кого их нет? У "Зенита" и "Спартака"

Директор "Тосно" Леонид Хоменко сообщил "СЭ", что пока у него нет точно информации о том, что игроки команды бастуют из-за задолженностей.

– Пока у меня нет информации, что игроки бастуют, - сказал Хоменко. - Наверное, есть какие-то долги. Но у кого их сейчас нет? У "Зенита" и "Спартака", плюс "Краснодар". У остальных так или иначе какие-то сложности, наверное, есть. Но в данном случае речь идет не о зарплате, а о дополнительных соглашениях. Не думаю, что это все носит какой-то судьбоносный характер. Поймите, я не нахожусь в Турции, в ближайшее время ситуация прояснится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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