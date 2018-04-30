"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

"Динамо" сыграло вничью с "Рубином" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Столичный клуб вернулся на 11-е место в турнирной таблице, казанцы идут на 9-й строчке.
Команда Дмитрия Хохлова находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, "Рубин" – в пяти.
Чемпионат России
28-й тур
"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 0:0
"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46).
"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун.
Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.
Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).
30 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".
shpasic
так-то Рубин делает задел на следующий сезон. в этом всё равно ничего не светит, а если поделиться очками с теми, кому сейчас нужнее, то можно будет пожать на следующий год, как в 2008. =)
16:38
Fajyz
ну и где этот бердыевский лакей марк фоссен? Что молчишь, недоумок?
16:37
Дортмунд
бердыевская секта глоров в унынии пребывает.
16:30
Подковоголовый баклан
Где адепты секты Святого Туркмена и Величайшего Тренера всех времён и народов, который "регулярно обыгрывал Анчелотти и громил Барсу с Баварией"? Где Марк де фоссен,Черемек57,теребунька? С кем обсудить великую игру и результат команды гениального Бердын Курбанова?
16:27
shpasic
а почему в Химках играли, а не на новом супер-современном стадионе "Динамо"?
16:16
баламошка
Динамо надо очков побольше набирать, чтоб в последнем туре им ничего не надо было и чтоб любимый их Спартак их обыграл) Вот так вот.
16:06
Prometheus1983
Жалкое зрелище. Еще хотят телеправа за большие деньги продать...
15:58
Знаток1964
Бердыев стал импотентом......самое время ему сборной Россия заняться после ЧМ-2018
15:56