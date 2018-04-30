15:51 | Футбол — РФПЛ

"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

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"Динамо" сыграло вничью с "Рубином" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Столичный клуб вернулся на 11-е место в турнирной таблице, казанцы идут на 9-й строчке.

 
Сегодня. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Рубин&quot; - 0:0. Команды разошлись миром.По нулям. Химки простились с премьер-лигой

Команда Дмитрия Хохлова находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, "Рубин" – в пяти.

Чемпионат России

28-й тур

"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 0:0

"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46).

"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун.

Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

30 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

Динамо М - Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

так-то Рубин делает задел на следующий сезон. в этом всё равно ничего не светит, а если поделиться очками с теми, кому сейчас нужнее, то можно будет пожать на следующий год, как в 2008. =)

16:38

Fajyz

ну и где этот бердыевский лакей марк фоссен? Что молчишь, недоумок?

16:37

Дортмунд

бердыевская секта глоров в унынии пребывает.

16:30

Подковоголовый баклан

Где адепты секты Святого Туркмена и Величайшего Тренера всех времён и народов, который "регулярно обыгрывал Анчелотти и громил Барсу с Баварией"? Где Марк де фоссен,Черемек57,теребунька? С кем обсудить великую игру и результат команды гениального Бердын Курбанова?

16:27

shpasic

а почему в Химках играли, а не на новом супер-современном стадионе "Динамо"?

16:16

баламошка

Динамо надо очков побольше набирать, чтоб в последнем туре им ничего не надо было и чтоб любимый их Спартак их обыграл) Вот так вот.

16:06

Prometheus1983

Жалкое зрелище. Еще хотят телеправа за большие деньги продать...

15:58

Знаток1964

Бердыев стал импотентом......самое время ему сборной Россия заняться после ЧМ-2018

15:56

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