"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

"Динамо" сыграло вничью с "Рубином" (0:0) в матче 28-го тура чемпионата России. Столичный клуб вернулся на 11-е место в турнирной таблице, казанцы идут на 9-й строчке.

Команда Дмитрия Хохлова находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, "Рубин" – в пяти.

Чемпионат России

28-й тур

"Динамо" (Москва) – "Рубин" (Казань) – 0:0

"Динамо": Шунин, Шуньич, Рыков (Панченко, 61), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Ташаев, Черных (Темников, 59), Рауш, Луценко (Марков, 46).

"Рубин": Джанаев, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кузьмин, Нобоа, Коновалов (Могилевец, 61), Подберезкин (Жемалетдинов, 78), Кудряшов, Попов, Азмун.

Предупреждения: Кузьмин, 17. Рауш, 26. Попов, 35. Марков, 56. Подберезкин, 58.

Судьи: МЕШКОВ (Дмитров), Глот (Ярославль), Богач (Люберцы).

30 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".