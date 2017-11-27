Денис Глушаков: "Судейство Мешкова? Оно меня выводило"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) отметил, что красно-белые не ждали другого результата, кроме победы. Хавбек также остался недоволен судейством Виталия Мешкова.

– Показалось, что Селихову мешал дым от фаера в начале второго тайма.

– Вроде он сказал, что ему свет мешал, как я понял.

– На поле было много стыков, игра получилась жесткая. Как это ощущалось и не выводило ли из себя судейство Мешкова, который одни и те же эпизоды трактовал по-разному?

– Выводило (смеется). По-другому не могу сказать.

– А симуляция игроков: когда их толкают в грудь, а они хватаются за лицо? Это уже типично для футбола?

– Там будут выходить, у них спросите. Я про судейство не хочу говорить.

– Теперь "Спартак" в расчете за поражение от "Зенита"?

– Мы выиграли и счастливы. Дома должны были побеждать. Другого результата не ждали. Самое главное – победа и три очка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)