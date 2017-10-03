Денис Глушаков: "Одна команда заслуженно отдыхает, вторая на подходе"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал фотографию в Инстаграме с травмированными футболистами красно-белых. На снимке также изображены проходящие лечение полузащитники Артем Тимофеев и Игорь Леонтьев, нападающие Денис Давыдов и Зе Луиш, а также вратарь Артем Ребров.

– Одна команда заслуженно отдыхает, вторая на подходе, кроме Тимофеева, – подписал фотографию Глушаков.

Напомним, 30-летний Глушаков получил травму 13 сентября в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), у него было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

В матче 13-го тура чемпионата России, который пройдет 13 октября, "Спартак" сыграет в гостях у "Ахмата".

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