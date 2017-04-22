Дарко Бодул: "Мы были вынуждены соглашаться с решениями судьи"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул после матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:3) отметил, что команда могла забить больше трех мячей. По словам форварда, арбитр отработал нормально, а результатом можно быть довольным.

– Встреча была тяжелая. "Локомотив" играл хорошо, а мы старались действовать на контратаках. После того, как мы открыли счет, соперник взял мяч под контроль и играл лучше до второго тайма, – сказал Бодул. – Железнодорожники быстро забили два мяча, и нам пришлось постараться, чтобы сравнять счет. Поэтому мы все очень довольны, что удалось взять одно очко. "Амкар" не та команда, которая забивает по три мяча в каждой игре, но я думаю, что мы могли забить и больше. Однако у "Локомотива" подбор футболистов лучше, чем у нас. Но мы хороши в обороне и на контратаках, что и показали сегодня.

– Судья справедливо, на ваш взгляд, назначал сегодня пенальти?

– Я не знаю, верно или нет, но он был в игре. Арбитр принимал решения, а мы были вынуждены соглашаться с ними. Он помог нам с одним голом, но также помог и сопернику. Так что все в порядке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)