ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико

В первом круге чемпионата-2017/18 ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков. Это худший результат красно-синих с 2009 года. После 15 туров того сезона на счету команды Зико было 24 очка. Худший результат армейцев при президентстве Евгения Гинера пришелся на 2008 год – последний сезон Валерия Газзаева. Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10). (Кирилл БУРДАКОВ)
Как ЦСКА играл первый круг при XXI веке
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2001
|
Павел САДЫРИН
|
7
|
4
|
4
|
19-12
|
26
|
5-е
|
2002
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
10
|
3
|
2
|
28-12
|
33
|
2-е
|
2003
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
10
|
3
|
2
|
28-16
|
33
|
1-е
|
2004
|
Артур ЖОРЖЕ
|
6
|
7
|
2
|
24-15
|
25
|
5-е
|
2005
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
8
|
4
|
3
|
23-7
|
28
|
4-е
|
2006
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
8
|
4
|
3
|
23-12
|
28
|
1-е
|
2007
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
5
|
7
|
3
|
18-14
|
22
|
5-е
|
2008
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
5
|
6
|
4
|
19-15
|
21
|
7-е
|
2009
|
ЗИКО
|
7
|
3
|
5
|
22-14
|
24
|
4-е
|
2010
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
9
|
3
|
3
|
24-13
|
30
|
2-е
|
2011/12
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
10
|
4
|
1
|
31-10
|
34
|
1-е
|
2012/13
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
12
|
0
|
3
|
27-13
|
36
|
1-е
|
2013/14
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
8
|
3
|
4
|
19-17
|
27
|
4-е
|
2014/15
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
9
|
1
|
5
|
35-15
|
28
|
3-е
|
2015/16
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
11
|
3
|
1
|
28-13
|
36
|
1-е
|
2016/17
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
7
|
5
|
3
|
15-11
|
26
|
3-е
|
2017/18
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
7
|
4
|
4
|
15-10
|
25
|
3-е