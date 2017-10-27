ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико

В первом круге чемпионата-2017/18 ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков. Это худший результат красно-синих с 2009 года. После 15 туров того сезона на счету команды Зико было 24 очка. Худший результат армейцев при президентстве Евгения Гинера пришелся на 2008 год – последний сезон Валерия Газзаева. Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10). (Кирилл БУРДАКОВ)

Как ЦСКА играл первый круг при XXI веке

Сезон Тренер В Н П М О Место 2001 Павел САДЫРИН 7 4 4 19-12 26 5-е 2002 Валерий ГАЗЗАЕВ 10 3 2 28-12 33 2-е 2003 Валерий ГАЗЗАЕВ 10 3 2 28-16 33 1-е 2004 Артур ЖОРЖЕ 6 7 2 24-15 25 5-е 2005 Валерий ГАЗЗАЕВ 8 4 3 23-7 28 4-е 2006 Валерий ГАЗЗАЕВ 8 4 3 23-12 28 1-е 2007 Валерий ГАЗЗАЕВ 5 7 3 18-14 22 5-е 2008 Валерий ГАЗЗАЕВ 5 6 4 19-15 21 7-е 2009 ЗИКО 7 3 5 22-14 24 4-е 2010 Леонид СЛУЦКИЙ 9 3 3 24-13 30 2-е 2011/12 Леонид СЛУЦКИЙ 10 4 1 31-10 34 1-е 2012/13 Леонид СЛУЦКИЙ 12 0 3 27-13 36 1-е 2013/14 Леонид СЛУЦКИЙ 8 3 4 19-17 27 4-е 2014/15 Леонид СЛУЦКИЙ 9 1 5 35-15 28 3-е 2015/16 Леонид СЛУЦКИЙ 11 3 1 28-13 36 1-е 2016/17 Леонид СЛУЦКИЙ 7 5 3 15-11 26 3-е 2017/18 Виктор ГОНЧАРЕНКО 7 4 4 15-10 25 3-е

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА