21:57 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА провел худший первый круг со времен Зико


В первом круге чемпионата-2017/18 ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков. Это худший результат красно-синих с 2009 года. После 15 туров того сезона на счету команды Зико было 24 очка. Худший результат армейцев при президентстве Евгения Гинера пришелся на 2008 год – последний сезон Валерия Газзаева. Кроме того, ЦСКА повторил худший результат XXI века по забитым голам (15) и повторил второй результат по пропущенным (10). (Кирилл БУРДАКОВ)

Как ЦСКА играл первый круг при XXI веке

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Место

2001

Павел САДЫРИН

7

4

4

19-12

26

5-е

2002

Валерий ГАЗЗАЕВ

10

3

2

28-12

33

2-е

2003

Валерий ГАЗЗАЕВ

10

3

2

28-16

33

1-е

2004

Артур ЖОРЖЕ

6

7

2

24-15

25

5-е

2005

Валерий ГАЗЗАЕВ

8

4

3

23-7

28

4-е

2006

Валерий ГАЗЗАЕВ

8

4

3

23-12

28

1-е

2007

Валерий ГАЗЗАЕВ

5

7

3

18-14

22

5-е

2008

Валерий ГАЗЗАЕВ

5

6

4

19-15

21

7-е

2009

ЗИКО

7

3

5

22-14

24

4-е

2010

Леонид СЛУЦКИЙ

9

3

3

24-13

30

2-е

2011/12

Леонид СЛУЦКИЙ

10

4

1

31-10

34

1-е

2012/13

Леонид СЛУЦКИЙ

12

0

3

27-13

36

1-е

2013/14

Леонид СЛУЦКИЙ

8

3

4

19-17

27

4-е

2014/15

Леонид СЛУЦКИЙ

9

1

5

35-15

28

3-е

2015/16

Леонид СЛУЦКИЙ

11

3

1

28-13

36

1-е

2016/17

Леонид СЛУЦКИЙ

7

5

3

15-11

26

3-е

2017/18

Виктор ГОНЧАРЕНКО

7

4

4

15-10

25

3-е

Трансляция матча "Арсенал" – ЦСКА

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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