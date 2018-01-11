ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник

Защитник "Звезды" Сесе Пепе пройдет просмотр в ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Ранее главный тренер украинского клуба Роман Монарев отметил, у француза большой потенциал.

"Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение ЦСКА на просмотр", - говорится в сообщении официального сайта красно-синих.

21-летний француз, ранее выступавший за "Марсель", перешел в "Звезду" летом 2017 года, подписав двухлетний контракт. За это время он провел 11 матчей в чемпионате Украины.