17:58 11 января | Футбол — РФПЛ

ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник

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Защитник "Звезды" Сесе Пепе пройдет просмотр в ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Ранее главный тренер украинского клуба Роман Монарев отметил, у француза большой потенциал.

"Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение ЦСКА на просмотр", - говорится в сообщении официального сайта красно-синих.

21-летний француз, ранее выступавший за "Марсель", перешел в "Звезду" летом 2017 года, подписав двухлетний контракт. За это время он провел 11 матчей в чемпионате Украины.

Защитник "Зирки" Пепе поедет на просмотр в топ-клуб

 
 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-kampoamore-den-vtoroy/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Gelg

Не Заря а именно Зірка из Кропивницкого. Это украинская премьер лига. Рома Монарёв - наш человек, пришёл к нам из ЦСКА Киев(царствие небесное этой команде). надеюсь впаривать ничего не будет.

20:46 11 января

The glory !

ЦВБП конечно , но это уже ппц если честно , осталось взять на просмотр от дохлого осла уши , а че...

20:15 11 января

shpasic

Сесе-Пепе

18:21 11 января

Нефилим

Надо хоть кого - то покупать, а то состава нет практически уже... О глубине вообще молчу, все ждал момента когда Помазуна в защиту выпустят...

18:21 11 января

Jean4

Что за "Зирка", "Заря" что-ли?

18:19 11 января

mrleff

И вот почему..

18:12 11 января