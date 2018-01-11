ЦСКА просматривает игрока "Звезды" Пепе. Он защитник

Защитник "Звезды" Сесе Пепе пройдет просмотр в ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Ранее главный тренер украинского клуба Роман Монарев отметил, у француза большой потенциал.
"Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение ЦСКА на просмотр", - говорится в сообщении официального сайта красно-синих.
21-летний француз, ранее выступавший за "Марсель", перешел в "Звезду" летом 2017 года, подписав двухлетний контракт. За это время он провел 11 матчей в чемпионате Украины.
Позади первая из двух сегодняшних тренировок 💪– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 января 2018 г.
Вместе с командой начиная с сегодняшнего дня работает защитник Сесе-Франк Пепе, который прибыл в расположение #ЦСКА на просмотрhttps://t.co/I2utppK5MV #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/YhJhb97fZY
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-v-kampoamore-den-vtoroy/
Gelg
Не Заря а именно Зірка из Кропивницкого. Это украинская премьер лига. Рома Монарёв - наш человек, пришёл к нам из ЦСКА Киев(царствие небесное этой команде). надеюсь впаривать ничего не будет.
20:46 11 января
The glory !
ЦВБП конечно , но это уже ппц если честно , осталось взять на просмотр от дохлого осла уши , а че...
20:15 11 января
shpasic
Сесе-Пепе
18:21 11 января
Нефилим
Надо хоть кого - то покупать, а то состава нет практически уже... О глубине вообще молчу, все ждал момента когда Помазуна в защиту выпустят...
18:21 11 января
Jean4
Что за "Зирка", "Заря" что-ли?
18:19 11 января
mrleff
И вот почему..
18:12 11 января