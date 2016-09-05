17:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА продал на сезон 7500 абонементов

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Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в преддверии дебютного матча команды на новом стадионе назвал число проданных абонементов. По его словам, на сегодняшний день армейцам уже удалось реализовать 7500 сезонных билетов, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, первая игра на новой арене красно-синих состоится в ближайшую субботу – в рамках 6-го тура премьер-лиги ЦСКА принимает "Терек". Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

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