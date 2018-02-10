ЦСКА отпустил Оланаре в "Амкар"

ЦСКА в своем Твиттере сообщил о том, что нападающий армейцев Аарон Оланаре отправился на сбор "Амкара". Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.
Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.
Напомним, Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента. В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.
#ЦСКА отпустил Аарона Оланаре в расположение пермского Амкара, пригласившего его на несколько дней на свой сбор в Турцию pic.twitter.com/ZDHKJmLJgZ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 февраля 2018 г.
Отдушина Оланаре. В этом году у ЦСКА забивают только форварды
Талантливый
Уж и не знаю, чего там кабинетные радуются? Подписали полено с крестами ещё на ТРИ года, и пока он в Амкаре Гинер будет платить ему 2/3 его зарплаты, это больше 1 млн. баксов. И в чём цимес? У гинера случится разлив желчи и ипохондрия, если он весь контракт с конями отработает!))
21:50
Электросталец
хряк, закусывай свиным холодцом, а то жижа прёт
21:26
Доктор_Хряк
Денег у их топ/менеджера на букву "Г" саавсем нема. Как грится в фильме "Свадьба в Малиновке" - у нашего пана-атамана нема золотого запасу , и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны ))) Скамейка запасных у конюшни - это супер. Их бы пожалеть, но не хочется. Пусть каются за РАЗВАЛ ФУТБОЛА РОССИИ с их топ/менеджером на букву "Г"). В 2019 году будет в ФНЛ бороться за выживание. !!!
21:10
Meddle
Добьют Оланару в Перми, как выпить дать((
20:51
Бу-га-га!
Правда, у толстопятых поляна искусственная, что ни есть хорошо для травмированного копыта.
20:32
Бу-га-га!
Нефилим____ До "крестов" очень даже и прилично смотрелся.
20:28
Нефилим
Оланаре топ - форвард, только не везет ему. Аренда на пол годика в Амкар - самое то. Хотя с Мусой в паре он бы хорошо сыграл.
20:15
Бармалей3000
обогреватель прихвати а то ж замерзнет
20:01
sava_
Очередное наедаволо Гинера, чё сказать... Красавчик, впарил деревяху)))
19:49
Valdemar 69
фуууух сбагрили)))
19:41
Бу-га-га!
Без Оланары нет Амкары!
19:30
igorx70
ЦСКА опять самые хитрые-пристроили буратинку.
19:21
vernon s
Аж до 2021 года подписали. Надо же так лохануться.
19:19
Бармалей3000
Додики вас все обманывают!!!
19:08
Slim Taller
Вот что хет-трик животворящий с нигерийцем сделал! Сразу новый контракт заработал.
18:36
Brother Beyond
Непонятно, зачем он Амкару. Гинер опять всех... обманул.
18:22
Карабаир
warning_CSKA_is_here жалко тебе что ли ? Пусть хоть три ааа напишут,он всё равно не нападающий,а игрок из дерева,"чёрного дерева".
18:18
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Малахитовый ты наш Олеонарчик) вместе будем сорняки из футбольного поля выдирать перед матчами.
18:09