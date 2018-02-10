17:58 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА отпустил Оланаре в "Амкар"

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ЦСКА в своем Твиттере сообщил о том, что нападающий армейцев Аарон Оланаре отправился на сбор "Амкара". Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной  "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.

Напомним, Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента. В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.

Отдушина Оланаре. В этом году у ЦСКА забивают только форварды

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Талантливый

Уж и не знаю, чего там кабинетные радуются? Подписали полено с крестами ещё на ТРИ года, и пока он в Амкаре Гинер будет платить ему 2/3 его зарплаты, это больше 1 млн. баксов. И в чём цимес? У гинера случится разлив желчи и ипохондрия, если он весь контракт с конями отработает!))

21:50

Электросталец

хряк, закусывай свиным холодцом, а то жижа прёт

21:26

Доктор_Хряк

Денег у их топ/менеджера на букву "Г" саавсем нема. Как грится в фильме "Свадьба в Малиновке" - у нашего пана-атамана нема золотого запасу , и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны ))) Скамейка запасных у конюшни - это супер. Их бы пожалеть, но не хочется. Пусть каются за РАЗВАЛ ФУТБОЛА РОССИИ с их топ/менеджером на букву "Г"). В 2019 году будет в ФНЛ бороться за выживание. !!!

21:10

Meddle

Добьют Оланару в Перми, как выпить дать((

20:51

Бу-га-га!

Правда, у толстопятых поляна искусственная, что ни есть хорошо для травмированного копыта.

20:32

Бу-га-га!

Нефилим____ До "крестов" очень даже и прилично смотрелся.

20:28

Нефилим

Оланаре топ - форвард, только не везет ему. Аренда на пол годика в Амкар - самое то. Хотя с Мусой в паре он бы хорошо сыграл.

20:15

Бармалей3000

обогреватель прихвати а то ж замерзнет

20:01

sava_

Очередное наедаволо Гинера, чё сказать... Красавчик, впарил деревяху)))

19:49

Valdemar 69

фуууух сбагрили)))

19:41

Бу-га-га!

Без Оланары нет Амкары!

19:30

igorx70

ЦСКА опять самые хитрые-пристроили буратинку.

19:21

vernon s

Аж до 2021 года подписали. Надо же так лохануться.

19:19

Бармалей3000

Додики вас все обманывают!!!

19:08

Slim Taller

Вот что хет-трик животворящий с нигерийцем сделал! Сразу новый контракт заработал.

18:36

Brother Beyond

Непонятно, зачем он Амкару. Гинер опять всех... обманул.

18:22

Карабаир

warning_CSKA_is_here жалко тебе что ли ? Пусть хоть три ааа напишут,он всё равно не нападающий,а игрок из дерева,"чёрного дерева".

18:18

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Малахитовый ты наш Олеонарчик) вместе будем сорняки из футбольного поля выдирать перед матчами.

18:09

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