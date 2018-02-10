ЦСКА отпустил Оланаре в "Амкар"

ЦСКА в своем Твиттере сообщил о том, что нападающий армейцев Аарон Оланаре отправился на сбор "Амкара". Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной "Торревьехи" (7:0) форвард отметился хет-триком.

Напомним, Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента. В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.

#ЦСКА отпустил Аарона Оланаре в расположение пермского Амкара, пригласившего его на несколько дней на свой сбор в Турцию pic.twitter.com/ZDHKJmLJgZ – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 февраля 2018 г.

Отдушина Оланаре. В этом году у ЦСКА забивают только форварды