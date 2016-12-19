10:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА хочет вернуть Панченко из аренды в январе

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Виктор Панченко, отец и агент нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, сообщил, что ЦСКА хочет вернуть форварда из аренды этой зимой. Армейцы летом отдали игрока бело-голубым до лета 2017 года. Контракт Панченко не предполагает возможности досрочного возвращения, поэтому свое согласие должно дать "Динамо". В этом сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ, в которых забил 15 мячей.

- ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой, - приводит ТАСС слова Виктора Панченко. - Но сейчас многое зависит от "Динамо". Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.

Вообще, арендное соглашение с "Динамо" не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такой варианта.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3884934

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КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

в любом случае - это усиление. за Динамо он забил уже 15 мячей, а весь ЦСКА - всего 21.

12:56

Гаттузо зол!

а-ха-ха. Йонов мусорный вам в помощь! А этот будет еще хуже. Одно дело пердив покорят, а другое играть нормально в футбик.

12:50

foreverCSKAforever

Дрипещите, болотные! Кирюха - не Дзюба, из пердива в сборную просто так не вызывают.

12:45

Гаттузо зол!

Думаю обстряпают! стойло предложит три очка полицаям ,если те выйдут в ПЛ. Ведь больше предложить нечего, а для лятуна ганчаренки, скатать дог это все-равно, что пожарить яичницу. Заодно картофельное пюре пройдет проверку на преданность Жеке харьковскому. Две он уже выдержал, сначала ловко сбежав из Урала, а потом , когда Уфа подарила победу конюшне без борьбы.

12:33

maria92

Видно у Гинера с деньгами совсем плохо ! Весь хлам по миру собирает , а нормального усиления опять не будет .

12:14

merniloskut

Вот и посмотрим, как голубопулые друг дружку уважают!)))

12:14

shpasic

интересно, кстати, а вдруг у Панченко тоже в паспорте фамилия как-то иначе написана, как у Гончаренко, например: Панчанка!)

12:09

Эрмин

Кирюшин папа- птица-говоВрун.

11:37

spetrov

Любопытно, что из этого получится.

11:26

shpasic

Динамо загибается, так что придётся отпустить.

11:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ