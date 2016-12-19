ЦСКА хочет вернуть Панченко из аренды в январе

Виктор Панченко, отец и агент нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, сообщил, что ЦСКА хочет вернуть форварда из аренды этой зимой. Армейцы летом отдали игрока бело-голубым до лета 2017 года. Контракт Панченко не предполагает возможности досрочного возвращения, поэтому свое согласие должно дать "Динамо". В этом сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ, в которых забил 15 мячей.
- ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой, - приводит ТАСС слова Виктора Панченко. - Но сейчас многое зависит от "Динамо". Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.
Вообще, арендное соглашение с "Динамо" не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такой варианта.
shpasic
в любом случае - это усиление. за Динамо он забил уже 15 мячей, а весь ЦСКА - всего 21.
12:56
Гаттузо зол!
а-ха-ха. Йонов мусорный вам в помощь! А этот будет еще хуже. Одно дело пердив покорят, а другое играть нормально в футбик.
12:50
foreverCSKAforever
Дрипещите, болотные! Кирюха - не Дзюба, из пердива в сборную просто так не вызывают.
12:45
Гаттузо зол!
Думаю обстряпают! стойло предложит три очка полицаям ,если те выйдут в ПЛ. Ведь больше предложить нечего, а для лятуна ганчаренки, скатать дог это все-равно, что пожарить яичницу. Заодно картофельное пюре пройдет проверку на преданность Жеке харьковскому. Две он уже выдержал, сначала ловко сбежав из Урала, а потом , когда Уфа подарила победу конюшне без борьбы.
12:33
maria92
Видно у Гинера с деньгами совсем плохо ! Весь хлам по миру собирает , а нормального усиления опять не будет .
12:14
merniloskut
Вот и посмотрим, как голубопулые друг дружку уважают!)))
12:14
shpasic
интересно, кстати, а вдруг у Панченко тоже в паспорте фамилия как-то иначе написана, как у Гончаренко, например: Панчанка!)
12:09
Эрмин
Кирюшин папа- птица-говоВрун.
11:37
spetrov
Любопытно, что из этого получится.
11:26
shpasic
Динамо загибается, так что придётся отпустить.
11:01