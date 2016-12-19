ЦСКА хочет вернуть Панченко из аренды в январе

Виктор Панченко, отец и агент нападающего "Динамо" Кирилла Панченко, сообщил, что ЦСКА хочет вернуть форварда из аренды этой зимой. Армейцы летом отдали игрока бело-голубым до лета 2017 года. Контракт Панченко не предполагает возможности досрочного возвращения, поэтому свое согласие должно дать "Динамо". В этом сезоне 27-летний нападающий провел 21 матч в ФНЛ, в которых забил 15 мячей.

- ЦСКА выходил с предложением вернуть Панченко в клуб уже зимой, - приводит ТАСС слова Виктора Панченко. - Но сейчас многое зависит от "Динамо". Если клуб делает предложение Кириллу и он соглашается, то ЦСКА ничего не сможет сделать. Сейчас сезон отпусков, поэтому какая-то ясность может наступить, уже когда откроется трансферное окно.

Вообще, арендное соглашение с "Динамо" не предусматривает досрочного возвращения игрока в ЦСКА. Но если клубы найдут общий язык по этому вопросу, то все возможно. Не исключаю такой варианта.