Что за список был у Карреры. Объясняем

Футболисты "Спартака" провели тренировку накануне матча с "Анжи". На занятии не было травмированных Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша, Педро Роши. Как и восстанавливающихся после травм колена Романа Зобнина, Артема Тимофеева, а также Георгия Тигиева, которому в понедельник предстоит операция.

С основой работали молодые нападающие Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. На пресс-конференцию после тренировки главный тренер "Спартака" Массимо Каррера список травм игроков команды в сезоне-2016/17.