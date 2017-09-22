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20:27 | Футбол — РФПЛ

Что за список был у Карреры. Объясняем

Список Массимо Карреры.
Список Массимо Карреры.
1

Футболисты "Спартака" провели тренировку накануне матча с "Анжи". На занятии не было травмированных Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша, Педро Роши. Как и восстанавливающихся после травм колена Романа Зобнина, Артема Тимофеева, а также Георгия Тигиева, которому в понедельник предстоит операция.

С основой работали молодые нападающие Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. На пресс-конференцию после тренировки главный тренер "Спартака" Массимо Каррера список травм игроков команды в сезоне-2016/17.

Игрок

Дата получения травмы

Диагноз

Возвращение в группу

Пропущенные дни

2016

 

 

 

 

Мельгарехо

25 июня

Растяжение двуглавой мышцы бедра (микронадрыв)

6 июля

10

Песьяков

17 июля

Разрыв промежуточной широкой мышцы бедра

6 августа

19

Ромулу

24 июля

Растяжение длинной приводящей мышцы на правой ноге

31 июля

6

Таски

31 июля

Растяжение длинной приводящей мышцы на левой ноге

6 августа

5

Макеев

4 августа

Ушиб/синовит (воспаление) правого колена

10 октября

65

Ананидзе

4 августа

Растяжение двуглавой мышцы бедра на правой ноге

13 августа

8

Зуев

9 августа

Ушиб левой четырехглавой мышцы бедра

19 августа

9

Таски

21 августа

Растяжение двуглавой мышцы бедра (микронадрыв) на левой ноге

9 сентября

18

Тимофеев

27 августа

Ушиб кости на правом колене

1 октября

34

Глушаков

11 сентября

Надрыв прямой мышцы бедра на правой ноге

22 сентября

10

Мельгарехо

11 сентября

Растяжение внутренней боковой связки правого колена

28 сентября

15

Ещенко

16 сентября

Повреждение колена

27 сентября

10

Зуев

21 сентября

Вывих лодыжки

7 октября

16

Комбаров

25 сентября

Микронадрыв мышцы задней поверхности бедра

7 октября

12

Промес

10 октября

Разрыв связок левого голеностопа

26 октября

16

Зе Луиш

15 октября

Частичный разрыв подколенного сухожилия на правом колене

23 октября

7

Глушаков

15 октября

Ушиб правой четырехглавой мышцы

26 октября

10

Боккетти

28 октября

Разрыв двуглавой мышцы бедра второй степени на левой ноге

5 декабря

38

Ананидзе

4 ноября

Микронадрыв внутренней запирательной мышцы на левой ноге

16 ноября

11

Зе Луиш

9 ноября

Разрыв двуглавой мышцы бедра второй/третьей степени на левой ноге

5 декабря

26

Таски

14 ноября

Растяжение латеральной широкой мышцы бедра на правой ноге

24 ноября

9

Ананидзе

20 ноября

Спазм полусухожильной мышцы бедра

28 ноября

7

2016-2017

 

 

 

 

Таски

5 декабря

Частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава

26 февраля

81

2017

 

 

 

 

Кутин

29 января

Повреждение ключичного сочленения

25 февраля

27

Макеев

5 февраля

Миозит правой длинной приводящей мышцы

10 февраля

4

Тимофеев

8 февраля

Миозит правой длинной приводящей мышцы

13 февраля

4

Комбаров

13 февраля

Перенапряжение двуглавой мышцы бедра

26 февраля

12

Боккетти

15 февраля

Растяжение и перенапряжение левого запирательного нерва

26 февраля

10

Ананидзе

24 февраля

Спазм прямой мышцы на правой ноге

1 марта

5

Глушаков

5 марта

Разрыв правой длинной приводящей мышцы

25 марта

19

Луиз Адриану

5 марта

Разрыв второй степени левой камбаловидной мышцы

29 марта

22

 

Давыдов

30 марта

Растяжение мышцы бедра

12 апреля

 12

Макеев

1 апреля

Трещина во второй пястной кости на правой руке

3 мая

31

Луиз Адриану

9 апреля

Частичный разрыв двуглавой мышцы бедра

27 апреля

17

Зе Луиш

9 апреля

Частичный разрыв двуглавой мышцы бедра

28 апреля

18

Луиз Адриану

30 апреля

Ушиб

4 мая

4
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Jean4

Ничего себе списочек, простыня какая-то. С кол-вом травм тут все равно что-то не то.

21:06