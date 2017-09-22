Что за список был у Карреры. Объясняем

Футболисты "Спартака" провели тренировку накануне матча с "Анжи". На занятии не было травмированных Квинси Промеса, Дениса Глушакова, Зе Луиша, Педро Роши. Как и восстанавливающихся после травм колена Романа Зобнина, Артема Тимофеева, а также Георгия Тигиева, которому в понедельник предстоит операция.
С основой работали молодые нападающие Фэшн Сакала и Сильванус Нимели. На пресс-конференцию после тренировки главный тренер "Спартака" Массимо Каррера список травм игроков команды в сезоне-2016/17.
|
Игрок
|
Дата получения травмы
|
Диагноз
|
Возвращение в группу
|
Пропущенные дни
|
2016
|
|
|
|
|
25 июня
|
Растяжение двуглавой мышцы бедра (микронадрыв)
|
6 июля
|
10
|
17 июля
|
Разрыв промежуточной широкой мышцы бедра
|
6 августа
|
19
|
24 июля
|
Растяжение длинной приводящей мышцы на правой ноге
|
31 июля
|
6
|
31 июля
|
Растяжение длинной приводящей мышцы на левой ноге
|
6 августа
|
5
|
4 августа
|
Ушиб/синовит (воспаление) правого колена
|
10 октября
|
65
|
4 августа
|
Растяжение двуглавой мышцы бедра на правой ноге
|
13 августа
|
8
|
9 августа
|
Ушиб левой четырехглавой мышцы бедра
|
19 августа
|
9
|
21 августа
|
Растяжение двуглавой мышцы бедра (микронадрыв) на левой ноге
|
9 сентября
|
18
|
27 августа
|
Ушиб кости на правом колене
|
1 октября
|
34
|
11 сентября
|
Надрыв прямой мышцы бедра на правой ноге
|
22 сентября
|
10
|
11 сентября
|
Растяжение внутренней боковой связки правого колена
|
28 сентября
|
15
|
16 сентября
|
Повреждение колена
|
27 сентября
|
10
|
21 сентября
|
Вывих лодыжки
|
7 октября
|
16
|
25 сентября
|
Микронадрыв мышцы задней поверхности бедра
|
7 октября
|
12
|
10 октября
|
Разрыв связок левого голеностопа
|
26 октября
|
16
|
15 октября
|
Частичный разрыв подколенного сухожилия на правом колене
|
23 октября
|
7
|
15 октября
|
Ушиб правой четырехглавой мышцы
|
26 октября
|
10
|
28 октября
|
Разрыв двуглавой мышцы бедра второй степени на левой ноге
|
5 декабря
|
38
|
4 ноября
|
Микронадрыв внутренней запирательной мышцы на левой ноге
|
16 ноября
|
11
|
9 ноября
|
Разрыв двуглавой мышцы бедра второй/третьей степени на левой ноге
|
5 декабря
|
26
|
14 ноября
|
Растяжение латеральной широкой мышцы бедра на правой ноге
|
24 ноября
|
9
|
20 ноября
|
Спазм полусухожильной мышцы бедра
|
28 ноября
|
7
|
2016-2017
|
|
|
|
|
5 декабря
|
Частичный разрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава
|
26 февраля
|
81
|
2017
|
|
|
|
|
29 января
|
Повреждение ключичного сочленения
|
25 февраля
|
27
|
5 февраля
|
Миозит правой длинной приводящей мышцы
|
10 февраля
|
4
|
8 февраля
|
Миозит правой длинной приводящей мышцы
|
13 февраля
|
4
|
13 февраля
|
Перенапряжение двуглавой мышцы бедра
|
26 февраля
|
12
|
15 февраля
|
Растяжение и перенапряжение левого запирательного нерва
|
26 февраля
|
10
|
24 февраля
|
Спазм прямой мышцы на правой ноге
|
1 марта
|
5
|
5 марта
|
Разрыв правой длинной приводящей мышцы
|
25 марта
|
19
|
5 марта
|
Разрыв второй степени левой камбаловидной мышцы
|
29 марта
|
22
|
Давыдов
|
30 марта
|
Растяжение мышцы бедра
|
12 апреля
|12
|
1 апреля
|
Трещина во второй пястной кости на правой руке
|
3 мая
|
31
|
9 апреля
|
Частичный разрыв двуглавой мышцы бедра
|
27 апреля
|
17
|
9 апреля
|
Частичный разрыв двуглавой мышцы бедра
|
28 апреля
|
18
|
30 апреля
|
Ушиб
|
4 мая
|
4
- Анжи
- Дмитрий Комбаров
- Евгений Макеев
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Сергей Песьяков
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Денис Кутин
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Андрей Ещенко
- Ромулу Монтейру
- Алексей Зуев
- Сердар Таски
- Квинси Промес
- Денис Давыдов (футбол)
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Массимо Каррера
- Георгий Тигиев
- Фэшн Сакала
- Сильванус Нимели
- Педро Роша
Jean4
Ничего себе списочек, простыня какая-то. С кол-вом травм тут все равно что-то не то.
21:06