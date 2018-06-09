Член исполкома РФС: "Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет – экономика диктует свои правила игры"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" отметил, что не видит серьезной проблемы в том, что с футбольной карты страны стали пропадать клубы. Ранее сообщалось, что на краю закрытия стоят "Тосно", "Амкар", "Кубань", "Сахалин".

– Исчезновение клубов – чисто экономический вопрос. Здесь нет угрозы для развития спорта, и уже тем более – угрозы развития футбола, – сказал Лебедев. – Просто экономически не все выдерживают содержание клубов. Плюс в нашей стране сложилась порочная практика, когда клубы содержаться за счет бюджетов субъектов. От этого нужно уходить, потому что субъекты не выдерживают нагрузки. У них нет денег на выполнение на выполнение указов Президента по экономике, а мы хотим, чтобы они еще клубы футбольные содержали. В основном, клубы пропадают там, где у субъектов реально нет денег.

Давайте возьмем, к примеру, "Тосно". Тут обыкновенный экономический спор. Есть богатый бизнесмен, есть субъект в лиц Ленинградской области. Они договорились о содержании "Тосно" определенных долях. Кто-то свои обязательства выполнил, кто-то – нет. Отсюда и возникли проблемы, ведь бюджет клуба рассчитан на год. Но это обыкновенный экономический вопрос, не имеющий никакого отношения к футболу. Может быть, если подобным образом у нас исчезнет несколько клубов, то останутся те, которые будут способны играть весь сезон и представлять страну на европейском уровне.

Если вернуться к тому же "Тосно"… Бизнесмен вложил деньги, команда вышла в РФПЛ и выиграла Кубок страны. По идее – это прямая путевка в Лигу Европы. Но у клуба нет лицензии, потому что в свое время об этом никто не подумал, денег не было. Что это за бред! Поэтому и стоим сейчас с глупым выражением лица – да, у нас "Тосно" выиграл Кубок, но в Лигу Европы он не поедет… Думаю, что ничего страшного в исчезновении клубов нет, просто экономика диктует свои правила игры. Конечно, жалко людей из тех субъектов, где были клубы. Вот в Перми "Амкар" сейчас пропадет – у них довольно большая история, много болельщиков. Значит, создадут что-то другое, создадут другой клуб. Ну не могут же у нас все жить как "Зенит", "Спартак" и ЦСКА. (Игорь НОВИКОВ)