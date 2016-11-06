Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА в матче с "Амкаром"

Сегодня четырьмя матчами завершится 13-й тур чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Амкар". Встреча в Москве начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Амкар"

Коэффициенты Winline: П1 1,61 - Н 3,44 - П2 5,93

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 1:1. "ЦСКА будет играть после матча Лиги чемпионов, мне кажется, что будет ничья".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:0. "Не самая выдающаяся игра ЦСКА с оглядкой на большие кадровые потери в этом сезоне все же позволяет команде набирать очки и идти пока что на 3-м месте. В матче с “Амкаром” армейцам будет очень трудно, но забив гол и отойдя к своим воротам, они смогут дотерпеть до победы. Не впервой так".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Амкар".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Амкар" - в воскресенье, 6 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников - Вернблум, Головин - Тошич, Миланов, Ионов - Траоре.

"Амкар": Селихов - Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Идову - Баланович, Голь, Комолов - Салугин, Бодул.

ПОТЕРИ: Дзагоев, Натхо, Цауня (травм.), Еременко (отстранение ФИФА) - Огуде (травм.).