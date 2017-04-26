Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Арсенал" - "Крылья Советов"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Крылья Советов". Встреча в Туле начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 2,36 - Н 2,99 - П2 3,10

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 1:2. "Самарцы мне импонируют как команда, хотя и выглядят нестабильно".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Для "Арсенала" это последний шанс зацепиться за премьер-лигу. Нельзя отпускать прямого конкурента на расстояние в шесть очков".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Крылья Советов".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Габулов - Комбаров, Беляев, ИВАНОВ, Сунзу, Александров - Максимов, Боурчану, Горбатенко, Думбья - РАШИЧ.

"Крылья Советов": Конюхов - Зотов, Надсон, ТАРАНОВ, Божин - ЗИНКОВ, Мияилович - Бруно, Паскуато, Зуев - Корниленко.

ПОТЕРИ: Берхамов (травм.), Вергара (дисквал.), Власов (под вопросом) - Родич (травм.), Бато, Гаджибеков, Ятченко (все - под вопросом).