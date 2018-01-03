Будогосский отвечает Гинеру. Неожиданный ход

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее подверг критике работу арбитров в этом сезоне.
– Ничего нового в содержании интервью Евгения Ленноровича я для себя не увидел, – сказал Будогосский. – Изложенное им говорит о том, что он не в полной мере владеет информацией о текущей работе судейского комитета, департамента судейства и инспектирования за последний период времени. В этой связи, учитывая, что Гинер является членом исполкома, я и руководитель судейского комитета Андрей Бутенко готовы встретиться и рассказать о том, что происходит в управлении судейством, какие предпринимаются меры за прошедший период.
– Не могу не позволить себе замечания Гинера о том, что я руковожу школой судейства и контролирую выпускников, – продолжает Будогосский. – В РФС есть независимая контрольно-квалификационная комиссия, куда я не входил и не вхожу, и которая принимает решения по качеству судейства. Наша задача – выполнять эти решения в соответствии с теми нормативными документами, которые сейчас действуют. Я не оцениваю работу людей, которых обучал, это делает контрольно-квалификационная комиссия. И я не возглавляю судейский комитет, департамент судейства инспектирования – это совершенно другое. Сказанное Евгением Ленноровичем свидетельствует о том, что он до конца не владеет информацией о работе этих органов. Предлагаю ему, как члену исполкома с многолетним стажем, встретиться и в процессе беседы рассказать о работе в судействе, чтобы Евгений Леннорович был всесторонне вооружён информацией о работе судейских органов за последние полтора года. (Сергей ЕГОРОВ)
"Лигу надо расширить - мы сделаем чемпионат из 18 команд". Откровенный Гинер
penal
Председатель ККК Баскаков денег за свою работу не получает, и во многом кормится инспектированием (также как и член ККК Ходырев). Еще двое, зам.Будогосского Егоров и Лаюшкин, входят в ДСИ и являются подчиненными Будогосского. ККК состоит из 5 членов, и после всего этого Будогосский (который и назначает инспекторов на матчи) заявляет, что ККК является НЕЗАВИСИМОЙ?! На самом деле, ККК это ширма, за которой Будогосский делает все, что хочет или то, что от него ждут сверху.
21:05
Edward CSKA
У нас в былые времена судей брали и на ЧЕ и ЧМ и не одного. Леннорыч прав. Судейство у нас УВЫ-левое!!!
20:59
Митяй Антибомж
Даже карманные судейки, ставящие по 3 пенальти в одном матче в ворота соперников, не помогают конюшне подняться выше пятого места в таблице )) Чует Гинер, что такими темпами скоро придётся на новых футболистов раскошеливаться, иначе в следующем сезоне с нынешним составом можно и в стыки угодить, вот и завёл свою старую песню.
20:21
Platinum1991
Евгений Гинер всё ПРАВИЛЬНО сказал, а Будогосскому НЕ ВЕРИМ ни единому его слову! Будогосский полностью себя ДИСКРЕДИТИРОВАЛ, как марионетка в послушных руках некоторых дельцов от футбола! Это по их заказу у нас в чемпионате воцарилась судейская АНАРХИЯ и ПРОИЗВОЛ! Цена вопроса и результат известен! Как СКАНДАЛЬНО прошел сезон 2016/17!!! В этом БОЛЬШАЯ "заслуга" Будогосского и компании! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Во многих странах судейство - это совмещение профессий... а у нас видите ли "профессионалов", по словам Будогосского, надо растить годами... Спрашивается, для ЧЕГО??? А чтобы ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?
20:17
PLUT-IN
Иван-крестьянский сын - в чем прав? в том, что его команда г... по европейским меркам? в том, что у него перестали бабло судьи брать?
20:12
Иван-крестьянский сын
Наши судьи настолько хороши, что их на международные соревнования стараются не привлекать! Опять Гинер прав!
20:01
zent71
И что здесь неожиданного. Наших судей уже давно в Европе нет и отнюдь не за допинг, судейство настолько кривое, что даже может казаться и предвзятым. В той же Англии и по круче ошибки бывают, но скандалов то нет!!!А у нас что не тур, то больше судей обсуждают.
19:41
kwazar312
стоят друг друга...Для Гинера лучше Валька Иванов,карманный судья...
19:31
эстонский армеец
Будогосский уже старый человек, выступавший против введения видеоповторов. Уже за это ему не место во главе судей, т.к. прогресс для него чуждое понятие.
19:29
Lars Berger
Будогосский на коленях эти слова говорил?)
19:15