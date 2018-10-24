18:14 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Спартака" оскорбляют Глушакова

Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Болельщики "Спартака", собравшиеся у здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре, чтобы проводить бывшего главного тренера команды Массимо Карреру, выкрикивают оскорбления в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова

У здания, где Каррера дал прощальную пресс-конференцию, собралось около сотни фанатов. К месту событий подтянулась полиция. (Дмитрий Зеленов)

54-летний Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" 22 октября. Он возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне-2016/17, а также Суперкубок страны. 

Прощальная пресс-конференция Массимо Карреры. Live "СЭ"

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