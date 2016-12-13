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Билялетдинов вернется в "Локо"? Отвечает Семин

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе полузащитника Динияра Билялетдинова в московский клуб. В настоящее время права на футболиста принадлежат казанскому "Рубину".

– В СМИ появилась информация о возможном переходе Динияра Билялетдинова в "Локомотив". Это правда?

– Пока такой вариант не рассматривается.

Напомним, ранее в карьере Динияра Билялетдинова уже был московский "Локомотив". Полузащитник выступал за железнодорожников с 2004 по 2009 год. В текущем сезоне Билялетдинов не провел в чемпионате ни одного матча, в прошлом отыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола. (Любовь КОНЯЕВА)

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