Билялетдинов вернется в "Локо"? Отвечает Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе полузащитника Динияра Билялетдинова в московский клуб. В настоящее время права на футболиста принадлежат казанскому "Рубину".

– В СМИ появилась информация о возможном переходе Динияра Билялетдинова в "Локомотив". Это правда?

– Пока такой вариант не рассматривается.

Напомним, ранее в карьере Динияра Билялетдинова уже был московский "Локомотив". Полузащитник выступал за железнодорожников с 2004 по 2009 год. В текущем сезоне Билялетдинов не провел в чемпионате ни одного матча, в прошлом отыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола. (Любовь КОНЯЕВА)

Юрий Семин: "Траоре перейдет в "Локомотив"? Не слышал"