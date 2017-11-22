15:06 | Футбол — РФПЛ

Бесчастных и Щербак покидают "Тосно"

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По информации "СЭ", два помощника Дмитрия Парфенова покидают тренерский штаб "Тосно". Речь идет о Владимире Бесчастных и Владимире Щербаке. Сам же Парфенов продолжает руководить командой. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

После 17 туров чемпионата России "Тосно" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается" 
Гендиректор "Тосно": "Причина ухода Бесчастных – два поражения подряд" 

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Serenky25

Думаю причины все же не в плохой их работе. А даже наоборот. Хорошо сработали ребята.

16:06

shpasic

merniloskut, странно, что Шалимов не ушёл тогда, сдав игру Спартаку, хотя все помнят, как Краснодар грызся против Зенита.

15:55

Производственник

с таким счетом игру не сдают

15:50

merniloskut

shpasic - - - сдало руководство клуба, а Владимир, как честный человек, не смог это перенести. Все помнят как Тосно грызся со Спартаком и отрывал ноги. А тут свободное падение...

15:38

merniloskut

И это после договорняка с Зенитом?

15:36

shpasic

вот кто сдал игру Зениту!!))

15:11