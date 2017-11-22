Бесчастных и Щербак покидают "Тосно"

По информации "СЭ", два помощника Дмитрия Парфенова покидают тренерский штаб "Тосно". Речь идет о Владимире Бесчастных и Владимире Щербаке. Сам же Парфенов продолжает руководить командой. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

После 17 туров чемпионата России "Тосно" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается"

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