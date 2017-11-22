Бесчастных и Щербак покидают "Тосно"

По информации "СЭ", два помощника Дмитрия Парфенова покидают тренерский штаб "Тосно". Речь идет о Владимире Бесчастных и Владимире Щербаке. Сам же Парфенов продолжает руководить командой. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)
После 17 туров чемпионата России "Тосно" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается"
Гендиректор "Тосно": "Причина ухода Бесчастных – два поражения подряд"
Serenky25
Думаю причины все же не в плохой их работе. А даже наоборот. Хорошо сработали ребята.
16:06
shpasic
merniloskut, странно, что Шалимов не ушёл тогда, сдав игру Спартаку, хотя все помнят, как Краснодар грызся против Зенита.
15:55
Производственник
с таким счетом игру не сдают
15:50
merniloskut
shpasic - - - сдало руководство клуба, а Владимир, как честный человек, не смог это перенести. Все помнят как Тосно грызся со Спартаком и отрывал ноги. А тут свободное падение...
15:38
merniloskut
И это после договорняка с Зенитом?
15:36
shpasic
вот кто сдал игру Зениту!!))
15:11