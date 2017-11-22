Гендиректор "Тосно": "Причина ухода Бесчастных – два поражения подряд"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что причиной ухода тренера команды Владимира Бесчастных стали два поражения подряд в чемпионате России от "Краснодара" (1:3) и "Зенита" (0:5). Также директор отметил, что решение по главному тренеру Дмитрию Парфенову будет принято по окончании сезона.
– Почему Бесчастный покидает "Тосно"? У команды два поражения подряд, в которых пропущено восемь мячей, – сказал Матюшенко. – Пока приняли такое решение.
– А что насчет Парфенова?
– Он остается руководить командой. По нему будем принимать решение по окончании сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)
Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается"
Бесчастных и Щербак покидают "Тосно"
ЗЮК
паоло Сосси,сглатывай.
16:09
inspire
гендир Тосно очень умный чувак ... гл. тренер остается, помощников увольняют ... он бы еще уборщицу обвинил в 2-х поражениях подряд ...
16:08
titan2313
Странное решение! Увольнять так всех сразу, а не по кускам!
16:07
паоло росси
не спорь с сектой, они ж еб...тые
15:55
Tribunal Z
merniloskut Вот что договорняки с Зенитом делают!((( ==== может посмотреть так же с этой стороны на Спартак? Все выигранные Спартаком встречи договорняки, особенно две с Краснодаром. Не так ли?
15:49
Tribunal Z
У нас тренеров не останется в стране если каждого тренера увольнять за 2 поражения подряд!
15:48
merniloskut
Вот что договорняки с Зенитом делают!(((
15:35