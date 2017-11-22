15:14 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Тосно": "Причина ухода Бесчастных – два поражения подряд"

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что причиной ухода тренера команды Владимира Бесчастных стали два поражения подряд в чемпионате России от "Краснодара" (1:3) и "Зенита" (0:5). Также директор отметил, что решение по главному тренеру Дмитрию Парфенову будет принято по окончании сезона.

– Почему Бесчастный покидает "Тосно"? У команды два поражения подряд, в которых пропущено восемь мячей, – сказал Матюшенко. – Пока приняли такое решение.

– А что насчет Парфенова?

– Он остается руководить командой. По нему будем принимать решение по окончании сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)

Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается" 
Бесчастных и Щербак покидают "Тосно" 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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ЗЮК

паоло Сосси,сглатывай.

16:09

inspire

гендир Тосно очень умный чувак ... гл. тренер остается, помощников увольняют ... он бы еще уборщицу обвинил в 2-х поражениях подряд ...

16:08

titan2313

Странное решение! Увольнять так всех сразу, а не по кускам!

16:07

паоло росси

не спорь с сектой, они ж еб...тые

15:55

Tribunal Z

merniloskut Вот что договорняки с Зенитом делают!((( ==== может посмотреть так же с этой стороны на Спартак? Все выигранные Спартаком встречи договорняки, особенно две с Краснодаром. Не так ли?

15:49

Tribunal Z

У нас тренеров не останется в стране если каждого тренера увольнять за 2 поражения подряд!

15:48

merniloskut

Вот что договорняки с Зенитом делают!(((

15:35