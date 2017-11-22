Гендиректор "Тосно": "Причина ухода Бесчастных – два поражения подряд"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что причиной ухода тренера команды Владимира Бесчастных стали два поражения подряд в чемпионате России от "Краснодара" (1:3) и "Зенита" (0:5). Также директор отметил, что решение по главному тренеру Дмитрию Парфенову будет принято по окончании сезона.

– Почему Бесчастный покидает "Тосно"? У команды два поражения подряд, в которых пропущено восемь мячей, – сказал Матюшенко. – Пока приняли такое решение.

– А что насчет Парфенова?

– Он остается руководить командой. По нему будем принимать решение по окончании сезона. (Павел ГУРЕВИЧ)

Директор "Тосно": "Бесчастных покидает клуб, Парфенов остается"

Бесчастных и Щербак покидают "Тосно"