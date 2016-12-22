"Барселона" может перехватить Витселя у "Ювентуса"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю, утверждает Calciomercato. По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить бельгийцу более высокую зарплату при условии, что он доиграет в Санкт-Петербурге до завершения действующего контракта и перейдет в каталонский клуб бесплатно. Соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона. Напомним, что основным претендентом на приобретение 27-летнего футболиста является "Ювентус", который намерен осуществить трансфер в ближайшие десять дней.
В этом сезоне Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативных передачи.
shvenk
Газпром новости кидает в итальянской прессе, что бы в ювентусе посговорчивее были)))
12:58
wolf61
На Дзюбу денег не хватило, хоть Витселя по-дешевке возьмут!
11:35
Gogy
Митяйка, с логикой у тебя беда.. ну что с тебя, олигофрена, взять. Хоть по клаве пальчиком научился стучать. Ты свои опусы хоть перечитывал,такую хоть-ню пописываешь...
11:28
Митяй Антибомж
Умиляет слово "перехватить" в заголовке )) Прямо нарасхват Одуван ))
11:09
Митяй Антибомж
Angeldust Зенька пытается через прессу цену поднять ************** Бомжи этим уже 3 года занимаются. Как только дошло до убогих ЧТО за недоразумение впарила им Бенфика за сорокет (а ведь ещё были и подъёмные почти чирибас, плюс содержание и зряплата), так сразу решили отбить хотя бы часть выкинутых на ветер бабосов. Началась пиар акция с вбросами, типа за Одуваном выстроилась целая очередь всяких разных не последних клубов, в том числе и с приставкой топ, и что мол даже за 30 они его не станут продавать )) Естественно ничего не вышло, пиар-кампания (это, кстати, ещё бабосы) с треском провалилась. Не так давно, Митрофанушка в интервью СЭ прямым текстом сказал, мол, давайте 15 и забирайте это чЮдо прямо сейчас. Но дураков нет )) В настоящий момент рады выручить хотя бы лямов 5-6, иначе летом уйдёт вообще бесплатно )) Но увы, не клюют )) Не та наживка ))
11:05
Tramvaj
И что он там будет делать? Мячики на тренировке подавать за "высокую зарплату"?
11:04
КБ Спартак
Ага, а "Реал" и "Бавария" нервно курят в сторонке, завидуя Барсе самой чернющей завистью... Как же, сам Витсель, да в какую-то "Барселону"...... "Зенит", ты крут!!! Купил Витселя за 40 миллионов, а продашь "Барселоне" за 100 миллионов, нобось... Мечты Газпрома сбываются.
10:45
merniloskut
Бизнес по бамжатски процветает!)))
10:12
Ment Ali
на халяву - и Витсель сладкий! ))
09:43
howard
Брать игрока, проведшего несколько сезонов в РФПЛ, да и вообщем не блиставшего ?
09:36
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не знаю кто там внизу, но новость точно похлеще той, что второй день на главной тусуется. да еще и на первом экране...
08:59
голос из Санкт-Петербурга
Внизу три отписавшихся неадеквата. Инстинкты. У них реакция на ЗЕНИТ как у собаки Павлова. Сразу слюна пошла.
08:48
Angeldust
Зенька пытается через прессу цену поднять, но в Барсе СЭ не читают)
08:20
trybachok
Чистейший вброс. Барсе он не нужен даже в Барсу Б
08:17
Митяй Антибомж
Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
04:23