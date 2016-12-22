02:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Барселона" может перехватить Витселя у "Ювентуса"

0
0
0
15

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю, утверждает Calciomercato. По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить бельгийцу более высокую зарплату при условии, что он доиграет в Санкт-Петербурге до завершения действующего контракта и перейдет в каталонский клуб бесплатно. Соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона. Напомним, что основным претендентом на приобретение 27-летнего футболиста является "Ювентус", который намерен осуществить трансфер в ближайшие десять дней.

В этом сезоне Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативных передачи.

0
0
0
15
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

shvenk

Газпром новости кидает в итальянской прессе, что бы в ювентусе посговорчивее были)))

12:58

wolf61

На Дзюбу денег не хватило, хоть Витселя по-дешевке возьмут!

11:35

Gogy

Митяйка, с логикой у тебя беда.. ну что с тебя, олигофрена, взять. Хоть по клаве пальчиком научился стучать. Ты свои опусы хоть перечитывал,такую хоть-ню пописываешь...

11:28

Митяй Антибомж

Умиляет слово "перехватить" в заголовке )) Прямо нарасхват Одуван ))

11:09

Митяй Антибомж

Angeldust Зенька пытается через прессу цену поднять ************** Бомжи этим уже 3 года занимаются. Как только дошло до убогих ЧТО за недоразумение впарила им Бенфика за сорокет (а ведь ещё были и подъёмные почти чирибас, плюс содержание и зряплата), так сразу решили отбить хотя бы часть выкинутых на ветер бабосов. Началась пиар акция с вбросами, типа за Одуваном выстроилась целая очередь всяких разных не последних клубов, в том числе и с приставкой топ, и что мол даже за 30 они его не станут продавать )) Естественно ничего не вышло, пиар-кампания (это, кстати, ещё бабосы) с треском провалилась. Не так давно, Митрофанушка в интервью СЭ прямым текстом сказал, мол, давайте 15 и забирайте это чЮдо прямо сейчас. Но дураков нет )) В настоящий момент рады выручить хотя бы лямов 5-6, иначе летом уйдёт вообще бесплатно )) Но увы, не клюют )) Не та наживка ))

11:05

Tramvaj

И что он там будет делать? Мячики на тренировке подавать за "высокую зарплату"?

11:04

КБ Спартак

Ага, а "Реал" и "Бавария" нервно курят в сторонке, завидуя Барсе самой чернющей завистью... Как же, сам Витсель, да в какую-то "Барселону"...... "Зенит", ты крут!!! Купил Витселя за 40 миллионов, а продашь "Барселоне" за 100 миллионов, нобось... Мечты Газпрома сбываются.

10:45

merniloskut

Бизнес по бамжатски процветает!)))

10:12

Ment Ali

на халяву - и Витсель сладкий! ))

09:43

howard

Брать игрока, проведшего несколько сезонов в РФПЛ, да и вообщем не блиставшего ?

09:36

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не знаю кто там внизу, но новость точно похлеще той, что второй день на главной тусуется. да еще и на первом экране...

08:59

голос из Санкт-Петербурга

Внизу три отписавшихся неадеквата. Инстинкты. У них реакция на ЗЕНИТ как у собаки Павлова. Сразу слюна пошла.

08:48

Angeldust

Зенька пытается через прессу цену поднять, но в Барсе СЭ не читают)

08:20

trybachok

Чистейший вброс. Барсе он не нужен даже в Барсу Б

08:17

Митяй Антибомж

Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

04:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ