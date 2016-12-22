"Барселона" может перехватить Витселя у "Ювентуса"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю, утверждает Calciomercato. По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить бельгийцу более высокую зарплату при условии, что он доиграет в Санкт-Петербурге до завершения действующего контракта и перейдет в каталонский клуб бесплатно. Соглашение хавбека с сине-бело-голубыми рассчитано до конца сезона. Напомним, что основным претендентом на приобретение 27-летнего футболиста является "Ювентус", который намерен осуществить трансфер в ближайшие десять дней.

В этом сезоне Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две результативных передачи.