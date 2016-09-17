Азамат Засеев: "Уфа" победила за счет командной игры и желания"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что команда может биться с любым соперником.

– За счет чего удалось победить "Локомотив"?

– За счет командной игры, за счет борьбы на каждом участке поля и желания. Мы не нанесли ни одного удара в створ ворот, но это ни о чем не говорит. Мы показали, что можем биться с "Локомотивом" и любой другой командой. Нам немного повезло сегодня, что играет в футболе немаловажную роль. Плюс вратарь отбил пенальти. Он часть нашей команды и мы движемся в правильном направлении.

– Уже второй матч подряд Лунев тащит. Что скажете о его игре?

– Он поймал кураж. Но мы не сомневались в его способностях. Отбил пенальти и теперь поймает еще больший кураж. Мы только рады, что он у нас есть.

– Старт у "Уфы" не задался и даже стали ходить разговоры об отставке Гончаренко. Какое сейчас настроение в команде?

– Я не знаю, когда говорили об увольнении. Мы даже не думали об этом, работали и никаких разговоров об этом не вели. Мы полностью доверяем Гончаренко и делаем то, что он говорит. Самое главное, что у нас есть командный дух.

– Когда ехали в Москву надеялись на победу или в уме была ничья?

– Надеялись. Мы знали как играть, а также сильные и слабые стороны соперника. Постарались перекрыть фланги, поскольку "Локомотив" в основном играл через них. Это получилось, раз сыграли на ноль. Идем дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)