Азамат Засеев: "На игре ЦСКА чувствуется рука Гончаренко"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда находится на правильном пути. Хавбек не сомневается, что победы придут.

- Очень эмоциональная игра, - начал Засеев. - Мы очень хотели победить. Не вничью сыграть, а именно победить, играли на победу. Пропустили мяч, побежали отыгрываться - пропустили еще. "Уфа" хотела порадовать своих болельщиков. Благодарны им за то, что пришли и поддержали. Мы всю игру чувствовали эту поддержку, но чего-то, то есть гола, не хватило.

- "Уфа" не забивает пенальти во втором матче, что случилось?

- Натренировать пенальти невозможно, это чистая психология. У "Уфы" и без этого были моменты, которые нужно было реализовывать. Когда проигрываешь, эмоциональный фон не очень хороший, поэтому будем исправлять. У команды есть улучшения. Я уверен, что мы на правильном пути, а это значит, что победы придут.

- В ЦСКА чувствуется рука Гончаренко?

- Чувствуется. Ощущается дисциплина и мужской футбол. Здесь даже обсуждать нечего. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА