Артур Григорьянц: "КДК рассмотрит "дело Вернблума" на следующей неделе"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что "дело Игоря Денисова – Понтуса Вернблума" будет рассмотрено на заседании комитета на следующей неделе. Напомним, КДК повторно рассмотрит эпизод матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 90+2-й минуте хавбек железнодорожников упал на газон после контакта с полузащитником армейцев. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед соперника.
Первый раз КДК приняли решение, что арбитр Сергей Карасев этот эпизод оценил, и дальнейшее разбирательство не входит в юрисдикцию Контрольно-дисциплинарного комитета. Однако 31 января Григорьянц рассказал, что КДК получил письмо из апелляционного комитета РФС и будет повторно рассматривать инцидент.
– На этой неделе пройдет заседание , но рассматривать "дело Вернблума" мы не будем. Есть и другие вопросы, – заявил Григорьянц.
– Когда в таком случае?
– Планируем на следующей неделе. Точной даты пока неизвестно. (Игорь НОВИКОВ)
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Игорь Денисов
- Понтус Вернблум
- Артур Григорьянц
zega
Главный нарушитель правил в ЧР и очень часто избегающий справедливых наказаний (что наводит на определенные мысли) должен быть наказан по полной программе.
21:34
К.Б.Ын
Пожизненное в РОССИИ. И пинок на финской границе)
18:32
внеигры
А почему результаты матчей не пересматривают, или слабо.
18:08
баламошка
Расстрелять шведского шпиёна-диверсанта!
17:53
совва
глупость какая-то, рассмотрели, но нам решение не нравится, рассмотрите еще раз, но с другим результатом...
15:55
Хома Сапиенс
Григорянц тонко намекнул Гинеру, что отсрочка по платежке - максимум неделя.
15:51