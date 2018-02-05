Артур Григорьянц: "КДК рассмотрит "дело Вернблума" на следующей неделе"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что "дело Игоря Денисова – Понтуса Вернблума" будет рассмотрено на заседании комитета на следующей неделе. Напомним, КДК повторно рассмотрит эпизод матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив" – ЦСКА (2:2), когда на 90+2-й минуте хавбек железнодорожников упал на газон после контакта с полузащитником армейцев. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед соперника.

Первый раз КДК приняли решение, что арбитр Сергей Карасев этот эпизод оценил, и дальнейшее разбирательство не входит в юрисдикцию Контрольно-дисциплинарного комитета. Однако 31 января Григорьянц рассказал, что КДК получил письмо из апелляционного комитета РФС и будет повторно рассматривать инцидент.

– На этой неделе пройдет заседание , но рассматривать "дело Вернблума" мы не будем. Есть и другие вопросы, – заявил Григорьянц.

– Когда в таком случае?

– Планируем на следующей неделе. Точной даты пока неизвестно. (Игорь НОВИКОВ)