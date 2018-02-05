15:40 | Футбол — РФПЛ

Артур Григорьянц: "КДК рассмотрит "дело Вернблума" на следующей неделе"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что "дело Игоря ДенисоваПонтуса Вернблума" будет рассмотрено на заседании комитета на следующей неделе. Напомним, КДК повторно рассмотрит эпизод матча 16-го тура премьер-лиги "Локомотив"ЦСКА (2:2), когда на 90+2-й минуте хавбек железнодорожников упал на газон после контакта с полузащитником армейцев. Камеры тогда не дали четкого ответа, ударил ли швед соперника.

 
Понтус ВЕРНБЛУМ и Игорь ДЕНИСОВ."Дело Вернблума" рассмотрят повторно. Грозит ли шведу дисквалификация?

Первый раз КДК приняли решение, что арбитр Сергей Карасев этот эпизод оценил, и дальнейшее разбирательство не входит в юрисдикцию Контрольно-дисциплинарного комитета. Однако 31 января Григорьянц рассказал, что КДК получил письмо из апелляционного комитета РФС и будет повторно рассматривать инцидент.

– На этой неделе пройдет заседание , но рассматривать "дело Вернблума" мы не будем. Есть и другие вопросы, – заявил Григорьянц.

– Когда в таком случае?

– Планируем на следующей неделе. Точной даты пока неизвестно. (Игорь НОВИКОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (6)
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zega

Главный нарушитель правил в ЧР и очень часто избегающий справедливых наказаний (что наводит на определенные мысли) должен быть наказан по полной программе.

21:34

К.Б.Ын

Пожизненное в РОССИИ. И пинок на финской границе)

18:32

внеигры

А почему результаты матчей не пересматривают, или слабо.

18:08

баламошка

Расстрелять шведского шпиёна-диверсанта!

17:53

совва

глупость какая-то, рассмотрели, но нам решение не нравится, рассмотрите еще раз, но с другим результатом...

15:55

Хома Сапиенс

Григорянц тонко намекнул Гинеру, что отсрочка по платежке - максимум неделя.

15:51