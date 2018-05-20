"Арсенал": Божович получил предложение продлить контракт, но ответа на данный момент не последовало

В "Арсенале" прокомментировали ситуацию, связанную с подписанием нового контракта с тренером команды Миодрагом Божовичем. По словам спортивного директора клуба Андрея Рудакова, "Арсенал" сделал тренеру предложение продолжить сотрудничество. Специалист руководит туляками с лета 2017 года.

– После игры заключительного тура чемпионата с Миодрагом Божовичем лично пообщался президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев, – сказал Рудаков. – Во время этой встречи главный тренер получил предложение продлить контракт, который заканчивается у него 31-го мая 2018-го года. После этого клуб подтвердил своё намерение продолжить сотрудничество в письменной форме. Однако до сегодняшнего дня ответа от Миодрага Божовича не последовало. Вплоть до матча 30-го тура существовала вероятность, что "Арсенал" окажется ниже 10-го места в таблице, и, соответственно задача на сезон не была бы выполнена. Поскольку в итоге команда заняла седьмое место, главному тренеру было предложено продлить контракт. Надеемся, что ясность в данном вопросе наступит в ближайшие дни и сотрудничество будет продолжено. (Сергей ЕГОРОВ)

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