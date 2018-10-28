Ари: "Цель "Краснодара" - чемпионство"

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над ЦСКА (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России высказался об отсутствии на скамейке тренера Мурада Мусаева. Он был дисквалифицирован на две игры по итогам встречи с "Ахматом" (0:1).

- Мешало ли то, что Мурада Мусаева не было на скамейке?, - вопрос Ари.

- Кто знает. Может, сверху ему было лучше видно и это помогло сделать правильные замены.

- Готов ли "Краснодар" в этом сезоне бороться за чемпионство?

- Впереди еще столько игр. Например, "Локомотив" был ниже, а теперь третий. Еще столько всего может произойти, но мы будем стараться.

- А такая цель стоит?

- Тут важно брать свои очки дома. Недавно у нас не получилось это в матче с "Ахматом". Нужно, чтобы мы выигрывали, по крайней мере, все домашние игры.

- То есть такая цель стоит?

- Да.

- В команде как-то отдельно праздновали первую победу над ЦСКА в Москве?

- Мы праздновали, в первую очередь, потому что у нас было много поражений. А тут ЦСКА – большой соперник, игра на выезде. Мы уступали, но переломили игру и взяли три очка в матче с прямым конкурентом. Поэтому радовались.

- Как охарактеризуете эту победу на русском?

- (переходит с португальского языка) Наша команда очень сильно работала. Это очень важные три очка. Всех с победой! (Андрей Михайлов)

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