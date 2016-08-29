12:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Аренда Маурисиу обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро?

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Защитник "Лацио" Маурисиу уже стал игроком "Спартака", утверждает iltempo. Согласно источнику, красно-белые арендовали бразильца на один сезон за 500 тысяч евро. За москвичами сохранено право выкупа игрока за два миллиона евро.

Ранее также появлялась информация, что в этом защитнике заинтересован "Терек". В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Stalevar

Круговорот Маурисио в Природе - Терек-Зенит, а паралельно Лацио-Терек-Зенит или Лацио-Спартак-Зенит :) :)

13:49

Romka3101

Samba01...Не свободный,конечно.У него контракт с Лацио до лета 2019-го

12:55

Samba01

В предыдущей статье об этом футболисте СЭ писал: "Летом "Лацио" не стал настаивать на продолжении сотрудничества с бразильским футболистом и без проблем отпустил на все четыре стороны". --- Так он свободный агент или нет?

12:44

баламошка

А мы то откуда знаем? Это вы утками командуете!

12:43

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