Аренда Маурисиу обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро?

Защитник "Лацио" Маурисиу уже стал игроком "Спартака", утверждает iltempo. Согласно источнику, красно-белые арендовали бразильца на один сезон за 500 тысяч евро. За москвичами сохранено право выкупа игрока за два миллиона евро.
Ранее также появлялась информация, что в этом защитнике заинтересован "Терек". В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений.
Stalevar
Круговорот Маурисио в Природе - Терек-Зенит, а паралельно Лацио-Терек-Зенит или Лацио-Спартак-Зенит :) :)
13:49
Romka3101
Samba01...Не свободный,конечно.У него контракт с Лацио до лета 2019-го
12:55
Samba01
В предыдущей статье об этом футболисте СЭ писал: "Летом "Лацио" не стал настаивать на продолжении сотрудничества с бразильским футболистом и без проблем отпустил на все четыре стороны". --- Так он свободный агент или нет?
12:44
баламошка
А мы то откуда знаем? Это вы утками командуете!
12:43