Аренда Маурисиу обойдется "Спартаку" в 500 тысяч евро?

Защитник "Лацио" Маурисиу уже стал игроком "Спартака", утверждает iltempo. Согласно источнику, красно-белые арендовали бразильца на один сезон за 500 тысяч евро. За москвичами сохранено право выкупа игрока за два миллиона евро.

Ранее также появлялась информация, что в этом защитнике заинтересован "Терек". В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений.