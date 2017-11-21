Арбитр Турбин – трижды "герой" чемпионата России. У судьи третий "кол" в сезоне

Как стало известно "СЭ", арбитр Евгений Турбин, судивший матч 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Амкар" (0:0), получил очень низкую оценку – 7,4 балла ("единица" по 5-балльной шкале).

Рефери не дал ростовчанам перебить пенальти, когда игрок пермской команды до удара вбежал в штрафную площадь и не позволил сопернику добить мяч в ворота. Кроме того, в самом конце игры Турбин серьезно ошибся еще раз, назначив 11-метровый удар в пользу "Амкара", чей игрок симулировал фол.

Турбин, возможно, установил рекорд чемпионатов России. Он успел получить уже третью "единицу". 7,4 балла ему поставили за игру 4-го тура "Динамо" – "Амкар" (3:0), 7,3 балла – за встречу 11-го тура "Урал" – "Тосно" (3:1). (Александр БОБРОВ)​

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