Анзор Кавазашвили: "Не стоит сожалеть об уходе Ромулу"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал уход полузащитника Ромулу из команды красно-белых. Сегодня "Спартак" и 26-летний полузащитник расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Позже стало известно о том, что Ромулу подписал контракт с "Фламенго".

– Ромулу, безусловно, был полезен команде. Однако он не всегда выступал в основном составе. Но сегодня на место уходящего игрока всегда есть замена. Не будем сожалеть об этом.

Ушел Ромулу – придет условный дядя Вася с периферии и будет играть еще лучше (смеется). Разве в "Спартаке" разучились подготавливать достойных футболистов? Нет!

Отсутствие Ромулу никак не отразится на борьбе красно-белых за чемпионство. "Спартак" – народная команда, в которой обязательно появится еще больший талант. Но мне бы хотелось, чтобы им стал россиянин. Невозможно до бесконечности проводить натурализацию легионеров. Такими темпами и Российскую Федерацию можно в Африканскую Народную Республику переименовать. (Любовь КОНЯЕВА)