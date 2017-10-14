"Анжи" уступил "Уралу", продлив безвыигрышную серию до шести матчей

В матче 13-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу над "Анжи" – 2:1.

Счет встречи открыл полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви. На 56-й минуте хавбек ударом со штрафного поразил ворота Георгия Лории.

Второй гол был забит на 87-й минуте. Нападающий "Урала" Владимир Ильин принял мяч в штрафной соперника, после чего пробил с лета в верхний угол.

Через минуту защитник Сергей Брызгалов отыграл один мяч, ударом головой замкнув верховую передачу.

Отметим, что махачкалинцы проиграли третий матч из шести последних. Безвыигрышная серия "Анжи" составляет шесть встреч.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Анжи" (Махачкала) - 2:1 (0:0)

Голы: Бикфалви, 56 - штрафной (1:0). Ильин, 87 (2:0). Брызгалов, 88 (2:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Меркулов, Чантурия (Глушков, 53), Бавин, Бумаль (Фидлер, 89), Бикфалви, Димитров, Ильин.

"Анжи": Лория, Брызгалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Данченко (Долгов, 54), Бакаев, Тетрашвили, Кацаев (Хубулов, 61), Яковлев (Лескано, 78), Прудников.

Предупреждения: Ароян, 49. Хубулов, 67. Кулаков, 69. Тетрашвили, 69. Глушков, 82. Годзюр, 90+3.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Лебедев (Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

14 октября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Турнирная таблица здесь