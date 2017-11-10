"Анжи" подписал контракты с воспитанниками клубной академии 2004 года рождения

"Анжи" заключил профессиональные контракты с игроками клубной академии, ребятами 2004 года рождения, Гамидом Джамуевым, Гамзатом Хизриевым, Артуром Касабовым и Шуайбом Абдуразаковым.

- Уважаемые родители, тренеры, дорогие ребята, - сказал Магомед Шапигаджиевич. - Сегодня очень важный день в истории нашей Академии и самих ребят, которые поставили подписи в первых профессиональных контрактах. Вы одни из наших лучших воспитанников, мы вами гордимся, но вместе с тем желаем вам еще усерднее работать на тренировках, еще скромнее вести себя в повседневной жизни.

Контракты – это аванс на будущее, поэтому очень важно всегда, даже в таком юном возрасте, относиться к футболу профессионально. Помните, что в вас вкладывают огромный труд. Помните, что где бы вы не находились, где бы не играли, клуб, который вас вырастил, должен всегда быть у вас в сердце. Мы все рассчитываем на вас и верим в вас! Я желаю вам большой удачи в жизни, крепкого здоровья и без травм! - говорится в сообщении на официальном сайте "Анжи".