Андрей Воронин: "Я не советую Смолову переезжать в Питер"

Бывший нападающий "Байера" и московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что у форварда "Краснодара" Федора Смолова может быть шанс перейти в зарубежный чемпионат. Он не считает, что Смолову стоит переходить в "Зенит".

– Каждый футболист сам решает, чего он хочет. Некоторые думают, что лучше остаться на родине, нежели уезжать в Европу и быть там одним из многих. Я сейчас говорю не конкретно про Смолова, а в целом. Не случайно же мало футболистов из бывшего СНГ чего-то смогли добиться за рубежом… Сказывается и то, что в Европе им приходится идти на понижение зарплаты, а далеко не все к этому готовы.

– Когда общались со Смоловым, почувствовали, что он уже не особо хочет выходить из зоны комфорта?

– Нет. Мы с ним на связи. Насколько я понимаю, Федя хотел бы уехать в Европу. Он был в хорошей форме, два года подряд становился лучшим бомбардиром. Но не все зависит от него. Есть агенты, руководство "Краснодара". Все всегда надо делать вовремя. Я очень хотел бы посмотреть на Смолова и Кокорина в европейском чемпионате.

– По нашим данным, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Смолова сейчас является "Зенит".

– Я не советую Смолову переезжать в Питер.

– Почему?

– А какой смысл менять "Краснодар" на "Зенит"? Ну будешь ты играть в групповом турнире Лиге Европы. И что? "Краснодар" тоже амбициозный клуб, с хорошим президентом, отличной инфраструктурой. Там на Смолова играет вся команда. В "Зените" же Кокора на ходу, тренер верит в него.

– А какой смысл Смолову оставаться в "Краснодаре"?

– Если есть варианты в Европе, и он сам этого хочет, то надо их рассматривать. Я почти всю карьеру провел в зарубежных чемпионатах и ни о чем не жалею. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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