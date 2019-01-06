Андрей Воронин: "Надеюсь, карьера Самедова не закончилась"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" выразил мнение о том, что теперь должен делать полузащитник Александр Самедов. Ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с ним.

– У Саши хорошая карьера. Надеюсь, она не закончилась сегодня. Но тут такой момент. Чего хочет сам Самедов? – отметил Воронин. – Если у него есть желание и мотивация после всего, что сейчас случилось, продолжать играть – это одно дело. Каждому свое. Например, продолжать в команде без задачи, где пять месяцев не платят зарплату... Не думаю, что ему это надо. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Воронина – скоро в "СЭ"