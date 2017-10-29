Андрей Лунев: "У нас есть тренер - пусть говорит"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев эмоционально отреагировал на поражение от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (0:3). Железнодорожники обошли питерцев в таблице и завершили первый круг на первом месте. Голкипер предложил задавать все вопросы главному тренеру Роберто Манчини.
– У нас есть тренер - пусть говорит, – сказал Лунев журналистам в микст-зоне. (Артем РЯБОВОЛ)
С.Мороз
В таких случаях ..если сказать нечего... лучше молчать,а не на тренера кивать,играют то футболисты(точнее футболистишки...)К Кокоше и Дзюбе теперь и Лунь присоединился....эх...загнивает!
19:06
SpaMan
Пусть объяснит чего это он руки убирал во время 2 гола
19:06
stavcheek
Манчинишко?
19:05
DENsid
Ну, Лунев первый гол привез как по мне. Но проблема Зенита не в этом и вопросы действительно надо адресовать Манчини, игры как не было так и нет, даже когда побеждали.
19:05
Кот-Молчун
По стопам Дзюбкина пошёл. Не рано ли?
19:03
SpaMan
Тренеришко
19:01