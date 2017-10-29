Андрей Лунев: "У нас есть тренер - пусть говорит"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев эмоционально отреагировал на поражение от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (0:3). Железнодорожники обошли питерцев в таблице и завершили первый круг на первом месте. Голкипер предложил задавать все вопросы главному тренеру Роберто Манчини.

– У нас есть тренер - пусть говорит, – сказал Лунев журналистам в микст-зоне. (Артем РЯБОВОЛ)