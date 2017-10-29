18:59 | Футбол — РФПЛ

Андрей Лунев: "У нас есть тренер - пусть говорит"

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев эмоционально отреагировал на поражение от "Локомотива" в матче 15-го тура чемпионата России (0:3). Железнодорожники обошли питерцев в таблице и завершили первый круг на первом месте. Голкипер предложил задавать все вопросы главному тренеру Роберто Манчини.

– У нас есть тренер - пусть говорит, – сказал Лунев журналистам в микст-зоне. (Артем РЯБОВОЛ)

Зенит - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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С.Мороз

В таких случаях ..если сказать нечего... лучше молчать,а не на тренера кивать,играют то футболисты(точнее футболистишки...)К Кокоше и Дзюбе теперь и Лунь присоединился....эх...загнивает!

19:06

SpaMan

Пусть объяснит чего это он руки убирал во время 2 гола

19:06

stavcheek

Манчинишко?

19:05

DENsid

Ну, Лунев первый гол привез как по мне. Но проблема Зенита не в этом и вопросы действительно надо адресовать Манчини, игры как не было так и нет, даже когда побеждали.

19:05

Кот-Молчун

По стопам Дзюбкина пошёл. Не рано ли?

19:03

SpaMan

Тренеришко

19:01